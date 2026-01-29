監偵無人機納雄風飛彈擊殺鏈 飛手需取得5飛行證照

海軍今天進行春節加強戰備操演，海軍海鋒第二大隊以陸用型監偵無人機對敵軍船團實施精準識別，以及進行戰果評估。大隊長宋振亞上校表示，陸用型監偵無人機符合擊殺鏈的程序，具有複合式的飛行方式，合格的飛手需要取得5種飛行證照。

海軍上午在桃子園海灘進行操演，以海域及戰場覺知為主軸，執行近岸防域作戰協力濱海打擊科目。其中，海軍模擬機動雷達車偵獲敵船團，濱海打擊群放飛陸用型監偵無人機實施精準識別，海鋒第二大隊裝載雄二、雄三飛彈的發射車卸除用覆蓋在發射車上的植披和偽裝布，和光六飛彈快艇模擬發射飛彈向敵船團發動協同攻擊，陸用型監偵無人機實施戰果評估。

針對軍用商規的陸用型監偵無人機對作戰上的助益，宋振亞受訪表示，陸用型監偵無人機符合整個擊殺鏈、擊殺網的程序，軍方稱為「F2T2EA」，從目標的監偵、鎖定、追蹤，接著是戰鬥識別、精確識別，最後導引飛彈實施精準攻擊，最後實施戰果評估（BDA），此時陸用型監偵無人機的任務才告一段落。

宋振亞指出，陸用型監偵無人機採複合式的推進方式，具有定翼、也有垂直爬升的能力，所以1位合格的飛行飛手，依照規定需要取得5種不同的飛行證照，而海鋒大隊的情資來源不只有陸用型監偵無人機、也包含電偵、空軍部隊等，各軍種提供的情資都是在分析的範圍內。

根據海軍所公布資訊，陸用型監偵無人機飛行速度約60節、導控距離約100公里、滯空時間約6小時、升限約1500公尺、重量約42公斤，起降方式為地面垂直起降，裝備可見光（EO）、紅外線（IR）式攝影機及雷射測距儀，具備夜間操作能力。