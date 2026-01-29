快訊

2026 TGS／任天堂AR拍照、試玩藏新預約方法！瑪利歐、皮卡丘、耀西見面會時間表一次看

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

監偵無人機納雄風飛彈擊殺鏈 飛手需取得5飛行證照

中央社／ 高雄29日電

海軍今天進行春節加強戰備操演，海軍海鋒第二大隊以陸用型監偵無人機對敵軍船團實施精準識別，以及進行戰果評估。大隊長宋振亞上校表示，陸用型監偵無人機符合擊殺鏈的程序，具有複合式的飛行方式，合格的飛手需要取得5種飛行證照。

海軍上午在桃子園海灘進行操演，以海域及戰場覺知為主軸，執行近岸防域作戰協力濱海打擊科目。其中，海軍模擬機動雷達車偵獲敵船團，濱海打擊群放飛陸用型監偵無人機實施精準識別，海鋒第二大隊裝載雄二、雄三飛彈的發射車卸除用覆蓋在發射車上的植披和偽裝布，和光六飛彈快艇模擬發射飛彈向敵船團發動協同攻擊，陸用型監偵無人機實施戰果評估。

針對軍用商規的陸用型監偵無人機對作戰上的助益，宋振亞受訪表示，陸用型監偵無人機符合整個擊殺鏈、擊殺網的程序，軍方稱為「F2T2EA」，從目標的監偵、鎖定、追蹤，接著是戰鬥識別、精確識別，最後導引飛彈實施精準攻擊，最後實施戰果評估（BDA），此時陸用型監偵無人機的任務才告一段落。

宋振亞指出，陸用型監偵無人機採複合式的推進方式，具有定翼、也有垂直爬升的能力，所以1位合格的飛行飛手，依照規定需要取得5種不同的飛行證照，而海鋒大隊的情資來源不只有陸用型監偵無人機、也包含電偵、空軍部隊等，各軍種提供的情資都是在分析的範圍內。

根據海軍所公布資訊，陸用型監偵無人機飛行速度約60節、導控距離約100公里、滯空時間約6小時、升限約1500公尺、重量約42公斤，起降方式為地面垂直起降，裝備可見光（EO）、紅外線（IR）式攝影機及雷射測距儀，具備夜間操作能力。

海軍 雄三飛彈

延伸閱讀

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

曾靠千架無人機突破地表最強防空！專家：伊朗「元氣大傷但仍致命」

影／海軍加強戰備操演 攻擊型無人機首公開試射 翼面故障墜落沙灘

一張衛星空照圖引熱議！台東太麻里空軍靶場大型無人機曝光

相關新聞

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

為使國人了解國軍春節期間加強戰備整備情形，國防部今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備整備與操演實況，展...

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現...

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任...

影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

國軍春節加強戰備操演，今天上午在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型...

海軍錦江級飛彈巡邏艦高江、湘江艦將除役

海軍錦江級高江艦、湘江艦近日航至高雄新濱碼頭泊靠，軍方證實兩艦將除役。

影／海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

國造潛艦海鯤艦今天上午首度潛航測試，上午11時由台船、海軍及港務船、艇戒護，緩緩航出高雄港第二港口，軍事迷高喊「海鯤艦加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。