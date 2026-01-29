快訊

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

攝影中心／ 記者季相儒／高雄即時報導
施放攻擊型無人機（中科院勁蜂一型無人機）對敵方進行打擊。記者季相儒／攝影
施放攻擊型無人機（中科院勁蜂一型無人機）對敵方進行打擊。記者季相儒／攝影

為使國人了解國軍春節期間加強戰備整備情形，國防部今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備整備與操演實況，展現官兵勤訓精練成果，以及捍衛海疆的決心與能力。

此次操演以高雄桃子園海灘為場景，並以「海域及戰場覺知」為主軸，實施「近岸防域作戰協力濱海打擊」。操演想定敵方兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場態勢掌握，並結合濱海打擊與攻擊型無人機進行近岸打擊，建構完整擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務。

操演過程中，海軍並首次公開實施中科院研發的攻擊型無人機「勁蜂一型」武器系統發射，展現濱海防衛火力與精準打擊能力，成為此次春節加強戰備操演的一大亮點，但首架發射後卻意外墜落沙灘，中科院表示因飛機翼面控制失效，轉彎後墜落。

操演全程整合海上與陸岸兵力，因應灰色地帶襲擾，確保海上交通線安全，同時落實國軍「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，持續強化「多域拒止、韌性防衛」作戰整備能量，藉由務實訓練發揮統合戰力。

海軍司令部表示，面對敵情威脅與國際情勢變化，海軍全體官兵將持續戮力戰備整備，凝聚全民防衛共識，確保國家整體安全。

TX112重型狙擊槍。記者季相儒／攝影
TX112重型狙擊槍。記者季相儒／攝影
濱海打擊群（LSG）施放陸用型監偵無人機。記者季相儒／攝影
濱海打擊群（LSG）施放陸用型監偵無人機。記者季相儒／攝影
施放攻擊型無人機（中科院勁蜂一型無人機）對敵方進行打擊，右下角是陸用型監偵型無人機。記者季相儒／攝影。記者季相儒／攝影
施放攻擊型無人機（中科院勁蜂一型無人機）對敵方進行打擊，右下角是陸用型監偵型無人機。記者季相儒／攝影。記者季相儒／攝影
近岸特戰部隊運用M109突擊艇兩艘前往攔截盤查不明船隻。記者季相儒／攝影
近岸特戰部隊運用M109突擊艇兩艘前往攔截盤查不明船隻。記者季相儒／攝影
施放攻擊型無人機（中科院勁蜂一型無人機）對敵方進行打擊，但首架發射後卻意外墜落沙灘，中科院表示因飛機翼面控制失效，轉彎後墜落。記者季相儒／攝影
施放攻擊型無人機（中科院勁蜂一型無人機）對敵方進行打擊，但首架發射後卻意外墜落沙灘，中科院表示因飛機翼面控制失效，轉彎後墜落。記者季相儒／攝影
AAV7兩棲突擊車在桃子園海灘行駛。記者季相儒／攝影
AAV7兩棲突擊車在桃子園海灘行駛。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊施放監偵型無人機進行偵蒐。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊施放監偵型無人機進行偵蒐。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊狙擊手使用TX112重型狙擊槍對敵方射擊，為避免大家沒看到狙擊手，特別安排狙擊手站起。記者季相儒／攝影
海軍陸戰隊狙擊手使用TX112重型狙擊槍對敵方射擊，為避免大家沒看到狙擊手，特別安排狙擊手站起。記者季相儒／攝影
陸上爆破模擬敵軍在灘岸上被殲滅。記者季相儒／攝影
陸上爆破模擬敵軍在灘岸上被殲滅。記者季相儒／攝影
雄二飛彈發射車卸除車體偽裝。記者季相儒／攝影
雄二飛彈發射車卸除車體偽裝。記者季相儒／攝影
水中爆破模擬敵軍突破我軍設置海上雷區。記者季相儒／攝影
水中爆破模擬敵軍突破我軍設置海上雷區。記者季相儒／攝影
雄三飛彈（左）發射車、雄二飛彈（右）發射車卸除車體偽裝。記者季相儒／攝影
雄三飛彈（左）發射車、雄二飛彈（右）發射車卸除車體偽裝。記者季相儒／攝影

