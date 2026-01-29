影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

為使國人了解國軍春節期間加強戰備整備情形，國防部今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備整備與操演實況，展現官兵勤訓精練成果，以及捍衛海疆的決心與能力。

此次操演以高雄桃子園海灘為場景，並以「海域及戰場覺知」為主軸，實施「近岸防域作戰協力濱海打擊」。操演想定敵方兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場態勢掌握，並結合濱海打擊與攻擊型無人機進行近岸打擊，建構完整擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務。

操演過程中，海軍並首次公開實施中科院研發的攻擊型無人機「勁蜂一型」武器系統發射，展現濱海防衛火力與精準打擊能力，成為此次春節加強戰備操演的一大亮點，但首架發射後卻意外墜落沙灘，中科院表示因飛機翼面控制失效，轉彎後墜落。

操演全程整合海上與陸岸兵力，因應灰色地帶襲擾，確保海上交通線安全，同時落實國軍「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，持續強化「多域拒止、韌性防衛」作戰整備能量，藉由務實訓練發揮統合戰力。