影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現場有許多軍事迷高喊「海鯤艦加油！海軍加油！台船加油！」，海鯤艦預計航出高雄港後，航向指定地點在規畫的操演區下水潛航。

海鯤潛艦今天上午10時50分許，由領港人登艦引領自台船出港，軍事迷遠遠見海鯤艦自台船浮航緩緩航出，相當興奮，大呼「出現了」。據了解，海鯤艦今天首度潛航，先進行淺水域潛航，測試聲納、動力系統，包括台船、海軍都一起登艦參與測試。

台船昨天以「潛艦知識科普」圖卡說明「海鯤號」的設計建造進度與相關經費。台船指出，若自行研製全新一級原型潛艦，如法國、德國等國家，因須導入新技術與新系統，從安放龍骨到交艦，通常需時約6至10年；至於擁有成熟柴電潛艦製造技術的國家，如德國、瑞典、日本等，僅在既有成熟產線或改良型設計下，才有可能將建造期縮短至約4年。

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，兩旁有海陸戒護艇全程保護。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，兩旁有海陸戒護艇全程保護。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，航行到外海幾乎看不見。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，航行到外海幾乎看不見。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
海軍左營軍艦出港引起騷動。記者劉學聖／攝影
海軍左營軍艦出港引起騷動。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，帆罩上方有海軍256戰隊長隨艦。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，帆罩上方有海軍256戰隊長隨艦。記者劉學聖／攝影

海鯤艦 潛艦 海軍

