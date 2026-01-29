聽新聞
影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油
國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現場有許多軍事迷高喊「海鯤艦加油！海軍加油！台船加油！」，海鯤艦預計航出高雄港後，航向指定地點在規畫的操演區下水潛航。
海鯤潛艦今天上午10時50分許，由領港人登艦引領自台船出港，軍事迷遠遠見海鯤艦自台船浮航緩緩航出，相當興奮，大呼「出現了」。據了解，海鯤艦今天首度潛航，先進行淺水域潛航，測試聲納、動力系統，包括台船、海軍都一起登艦參與測試。
台船昨天以「潛艦知識科普」圖卡說明「海鯤號」的設計建造進度與相關經費。台船指出，若自行研製全新一級原型潛艦，如法國、德國等國家，因須導入新技術與新系統，從安放龍骨到交艦，通常需時約6至10年；至於擁有成熟柴電潛艦製造技術的國家，如德國、瑞典、日本等，僅在既有成熟產線或改良型設計下，才有可能將建造期縮短至約4年。
