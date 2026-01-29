影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現場有許多軍事迷高喊「海鯤艦加油！海軍加油！台船加油！」，海鯤艦預計航出高雄港後，航向指定地點在規畫的操演區下水潛航。

海鯤潛艦今天上午10時50分許，由領港人登艦引領自台船出港，軍事迷遠遠見海鯤艦自台船浮航緩緩航出，相當興奮，大呼「出現了」。據了解，海鯤艦今天首度潛航，先進行淺水域潛航，測試聲納、動力系統，包括台船、海軍都一起登艦參與測試。