影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

國軍春節加強戰備操演，今天上午在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型無人機」和「陸用型監偵無人機」分別對假想敵進行偵察、標定和攻擊。不過軍方首度公開發射「攻擊型無人機」，就發生一架無人機因發射失敗墜落沙灘，中科院表示將持續改善硬體可靠度。

演習想定可疑漁船以及船團接近左營海灘企圖滲透登陸，海軍陸戰隊陸續出動M109特戰突擊艇前往驅離，同時放出「監偵型無人機」偵蒐兩棲登陸部隊的動態。

面對敵軍滲透岸際，海軍陸戰隊分別從岸上陣地及海上的突擊艇發射「攻擊型無人機」，對模擬的氣球標靶發動攻擊。陸上無人機2人小組從發射筒中，發射中科院開發的勁蜂一型無人機。不過無人機才剛離筒，就疑似因彈翼沒有完全展開，僅飛行數秒就墜落在沙灘上。兩人小組隨即再補射第二枚攻擊無人機，才成功以鋼珠彈頭-攻頂方式擊中海上模擬標靶。

負責開發「攻擊型無人機」的中科院解釋，海軍陸戰隊射擊勁蜂一型，陸上第1枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海。

中科院指出，陸戰隊續從陸上補打1發，之後再從艇上發射1發，分別擊中海上球靶，均成功引爆。有關第一架無人機翼面控制失效原因，中科院後續將持續精進改善硬體可靠度。據相關人員私下表示，這是中科院勁蜂一型無人機首次因類似狀況而失事。

海軍陸戰隊99旅副旅長江景文上校表示，無人機部隊在所有的訓練期間，均採複式配置，當發射時有失誤，就立即進入補行射擊。軍方也把這個狀況的處置，列入訓練重要的一環。現場的處置，也都會把成果以及相關數據，列為往後訓練的參考依據和修正方向。

面對假想敵船艇在經歷無人機攻擊後，持續對沙灘登陸挺進，海軍陸戰隊特勤中隊派出狙擊手運用已經配發部隊的T112型.50口徑重型狙擊槍，成功擊殺假想登陸部隊指揮官。

另一方面，海軍也演練海鋒大隊出動「陸用型監偵無人機」對外海敵人船團進行精確識別、導控，機動飛彈車組也預先進入戰術位置，結合地形、地貌，就地取材完成偽裝作業。一但接獲命令，隨即卸除偽裝網、樹枝、芒草等掩蔽物，升起飛彈架及導控天線，搭配海上的光六飛彈快艇，對兩棲登陸船團發動攻擊。