一張衛星空照圖引熱議！台東太麻里空軍靶場大型無人機曝光

近日有軍事迷透過衛星空照圖，在台東太麻里空軍靶場內發現一架疑似大型無人機，引發網路熱議。有網友推測可能是中科院最新研發的測試機，也有人指出按比例尺寸疑似新款「騰雲二型」或「三型」，甚至有人猜測是國軍向美方購置的MQ系列無人機。

不過，知情人士指出，經圖像分析後，這架無人機確認為中科院已交付海軍的「銳鳶一型」無人機。至於為何會出現在太麻里靶場，軍方表示應為例行性訓練的一部分，相關訓練細節涉及軍事機敏，不便對外說明。

銳鳶一型自服役至今已近16年，隨著軟硬體原件逐漸無法滿足現行需求，中科院自2022年起啟動升級版計畫，研發新型引擎、增加載重與航程，並配備新電子設備。升級版於去年對外公開亮相，功能顯著提升。

熟悉銳鳶無人機性能的軍方人士指出，升級後的「銳鳶二型」在滯空時間上可達15小時以上，電子穩定性更佳，偵蒐能力也明顯增強。在面對中共機艦持續騷擾的情況下，銳鳶二型將大幅提升追蹤與監控能力，對海上警戒與情報蒐集的支援效果將更為明顯。

軍事迷們也對此次曝光的影像表現出高度興趣，認為無人機在靶場的訓練畫面，不僅印證了國軍持續強化偵蒐能力的努力，也讓外界對銳鳶二型未來的作戰應用有更多想像。