海鯤號今潛航測試 馬文君：必須最安全 發生意外追究都太慢了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國造潛艦原型艦「海鯤艦」日前進行6次海測後，製造商台船證實，「海鯤艦」將在29日進行首次潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦「海鯤艦」日前進行6次海測後，製造商台船證實，「海鯤艦」將在29日進行首次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤號」今首度展開潛航測試，國民黨立委馬文君呼籲，給國軍官兵使用必須拿出最安全的東西，才能讓他們上，發生意外再來追究，那時都太慢了。

海鯤號今首次進行潛航測試。馬文君說，現在比較擔心的是，例如液壓系統有沒有完成，引擎主機六個壞二個恢復了沒，錨機送回原廠校正後情況，如果還沒到位勉強潛航，會造成很大的安全疑慮。

對於總統府國造潛艦專案小組前召集人黃曙光等之前曾說，會跟著海鯤號一起潛下去，但黃曙光卻早已掛冠求去。馬文君說，過去到現在，可以看到很多人都是隨便說說而已，講很大聲。希望做宣傳或承諾時，一定要用最嚴謹的態度，因為上飛機、上船艦的，都是國軍官兵。

馬文君說，尤其是在上位的人，有這個責任，「因為你們做了這樣的投資，做了這樣的建置，要給國軍官兵使用時，必須拿出最好的、最安全的東西，才可以讓他們上」。

馬文君說，希望包括像黃曙光，還有之前在潛艦國造占據非常重要職務的

人，當時都信誓旦旦地說，要跟潛艦一起下潛，因為要見證。她不希望用調侃的，可是真的希望大家都可以盡責、負責，不要發生狀況、意外的時候，再來追究，那時都太慢了。

