影／海鯤艦今展開首度潛航 學者：測試順利6月有機會交艦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
海鯤艦今天首度潛航測試。資料照片，記者林保光／攝影
海鯤艦今天首度潛航測試。資料照片，記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天首度潛航測試，吸引許多軍事迷到高雄港為海鯤艦加油。軍事觀察家認為，對國造潛艦計畫，「這是重大的里程碑」。

台船公司1月26日完成海鯤艦淺水潛航前置海上測試，今天首次潛航測試。軍事觀察家逢甲大學助理教授紀東昀與許多軍事迷到高雄港第二港口，觀察海鯤艦出海，大喊加油。

紀東昀說，以潛艦的製造期程至今5年多，如果在至少2次淺航、深航測試順利，仍有機會在6月交艦。

由於高雄港水深只有15到18公尺，難以做潛航測試，一般推測海鯤艦會在左營到高雄港之間的海域，測試淺水域操作，這段海域離左營港比較近，有海軍艦隊可戒護，較適合淺水域潛航測試。

紀東昀表示，海鯤艦經過6次浮航和潛航前置測試，今天首次淺水域潛航測試，在10幾公尺到50公尺的深度進行各科目測試，如果今天順利完成，就會進入深水域的潛航測試，逐漸增加深度，一直增加到200公尺以上的深度，可能就得到小琉球以南的海域側，驗證是否符合設計需求。

紀東昀說，一般國家在建造原型艦一般都要6到8年，全世界建造潛艦最快的是日本，每年開工造1艘潛艦、下水1艘潛艦，在二次世界大戰之後，已經造了64艘以上的潛艦，在這情況下，是比日本還要慢一點，但比起各國，「海鯤艦還是比較快，只比日本慢，比德國還要快」。

「如果測試順利，這象徵說台灣在水下兵力的建造上走出重要的一步。」紀東昀表示，戰鬥機買得到，但潛艦是買不到的，台灣有潛艦，「對中國來講，是非常大的威脅」，因為一艘潛艦就可以牽制一整個水面的艦隊，所以是具有戰略性的武器裝備，跟一般戰鬥機，是屬於戰術性的這個武器裝備，性質完全不一樣，它是具有嚇阻力，而且可以反守為攻，所以也是中國一直阻擾台灣建造潛艦的最大原因。

軍事觀察家紀東昀對海鯤艦首度潛航，認為是重要里程碑。記者林保光／攝影
軍事觀察家紀東昀對海鯤艦首度潛航，認為是重要里程碑。記者林保光／攝影
海鯤艦今天首度潛航測試，軍事迷在高雄港第二港口舉旗吶喊加油。記者林保光／攝影
海鯤艦今天首度潛航測試，軍事迷在高雄港第二港口舉旗吶喊加油。記者林保光／攝影

海鯤艦 潛艦

