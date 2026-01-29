快訊

陸軍釋特戰繩降畫面 馬文君：影片上傳陸製軟體剪輯 疑洩密

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，片尾出現醒目的「CapCut」中國軟體商標。國民黨立委馬文君質疑，CapCut聲明若將素材上傳雲端編輯才可無償剪映，陸軍不知有多少爭議演訓影片已上傳剪映雲端。圖／聯合報系資料照片
陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，片尾出現醒目的「CapCut」中國軟體商標。國民黨立委馬文君質疑，CapCut聲明若將素材上傳雲端編輯才可無償剪映，陸軍不知有多少爭議演訓影片已上傳剪映雲端。圖／聯合報系資料照片

陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，片尾出現醒目的「CapCut」中國軟體商標。國民黨立委馬文君質疑，CapCut去年就發出聲明，若將素材上傳雲端編輯才可無償剪映，陸軍讓有爭議的影片釋出媒體，不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密國防部對這種矛盾與荒謬，難道看不見嗎？

馬文君在臉書貼文指出，陸軍釋出著這段特戰部隊繩降訓練畫面，竟然使用中國的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，片尾還出現醒目的軟體商標。

馬文君說，問題在於，陸軍雖然使用剪映國際板剪輯，但畢竟是中國軟體，且在該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

馬文君憂心，這再再顯示國防部雖然一再禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩的疑慮，基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君表示，國軍不是沒有編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

馬文君說，從行車紀錄器買到中國製淘寶貨，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端，這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？

