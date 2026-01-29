台船證實 「海鯤艦」今日進行首次潛航測試

國造潛艦原型艦「海鯤艦」日前進行6次海測後，製造商台船昨晚證實，「海鯤艦」將在今（29）日進行首次潛航測試。台船並強調，與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤艦」的工期並未較久，甚至偏快。同時「海鯤艦」的單艦契約金額合計只有379億餘元，價格並未較高，屬於中間等級。

海鯤艦日前第6次出海，進行「淺水潛航前置海上測試」，完成測試聲納、推進系統及水下計程儀等三項裝備，台船今晚發布最新一篇「潛艦知識科普」 ，證實海鯤艦將在明（29）日進行首次潛航測試。

台船指出，「海鯤艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。這樣的速度，究竟是快還是慢呢？

台船根據列舉的資料指出，凡是自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級等，因為常包含新技術、新系統的應用，不含設計，自安放龍骨起至交艦的整個工期通常拉長到 6~10 年。具備成熟潛艇技術的製造國，如日本、德國、瑞典才有可能在成熟產線或改良型時縮短到4年。

首次建造潛艦的國家，若是靠先進國家成熟設計直接技術移轉在本地首次建造，例如南韓派員至德國學習建造原型艦，再從德國技轉回本國製造後續艦，約需4~5年。不過也有從先進國家改良設計和技術指導在本國建造的國家，如巴西和西班牙，也需要費時12年以上。

台船進一步指出，毫無建造潛艦經驗、在本地全新設計與製造的國家中，如澳洲柯林斯級在先進國家、單一廠家直接指導下，費時6年半；但網羅各國工程師混合組隊指導海鯤艦，需時約4年多。台船強調，與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤艦」的工期並未較久，甚至偏快。