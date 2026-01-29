F-16女飛官 操演俐落

空軍春節加強戰備操演，昨天演練Ｆ─16戰機「潛力裝掛」彈藥再整補作業，在規定時間內完成空對空飛彈的掛載整補。同時公開曾經空拍共軍戰機的「狙擊手」標定莢艙。女飛官陳怡慈上尉（圖）紮著馬尾，俐落熟練地執行一連串飛行前檢查程序，並隨即駕駛全副武裝的Ｆ─16戰機起飛執行ＣＡＰ戰鬥空中巡邏任務，成為吸睛焦點。

空軍也操演卅五快砲，搭配有百顆鋼珠彈頭的AHEAD「可編程彈藥」，能成為對抗無人機的利器。