F-16女飛官 操演俐落

聯合報／ 記者李人岳

空軍春節加強戰備操演，昨天演練Ｆ─16戰機「潛力裝掛」彈藥再整補作業，在規定時間內完成空對空飛彈的掛載整補。同時公開曾經空拍共軍戰機的「狙擊手」標定莢艙。女飛官陳怡慈上尉（圖）紮著馬尾，俐落熟練地執行一連串飛行前檢查程序，並隨即駕駛全副武裝的Ｆ─16戰機起飛執行ＣＡＰ戰鬥空中巡邏任務，成為吸睛焦點。

空軍也操演卅五快砲，搭配有百顆鋼珠彈頭的AHEAD「可編程彈藥」，能成為對抗無人機的利器。

空軍「天兵系統」35快砲服役40年 搭配AHEAD彈藥可反制無人機

空軍戰備操演！ 空拍共機狙擊手莢艙亮相 馬尾女飛官升空戰巡成焦點

影／春節戰備整備 空軍四聯隊演練F-16潛力裝掛、三五快砲防空應變

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

國艦國造原型艦「海鯤艦」26日完成淺水潛航前置海上測試，台船公司今天表示，明天（29日）進行首次下水潛航測試。

台船證實 「海鯤艦」今日進行首次潛航測試

國造潛艦原型艦「海鯤艦」日前進行6次海測後，製造商台船昨晚證實，「海鯤艦」將在今（29）日進行首次潛航測試。台船並強調，...

台船：海鯤艦29日首次潛航測試 工期未較他國久

潛艦國造原型艦海鯤艦日前完成淺水潛航前置海上測試。台船今天再度推出「潛艦知識科普」，指出海鯤艦將於29日進行第一次潛航測...

監院調查「證實」國軍採購陸製品還買貴 徐巧芯籲國防部移送法辦

國民黨立委徐巧芯在2024年曾公開質疑國軍採買大陸製的行車記錄器，且還買貴，監察院調查報告近日也出爐，「證實」這起案件涉...

部隊鍋 EP255｜陸軍政戰幹部初任排長 是基層缺員還是彌補戰鬥歷練？

從2026元旦起，所有陸軍政戰訓練出來的初任軍官都必須要經歷過「排長」歷練。打破這十年來陸軍政戰官科畢業後直接接任上尉官階輔導長的常態。這新制是陸軍對於政戰訓練的軍官有更高期待？還是政戰長期缺乏實際帶兵戰力的彌補，又或者是基層軍官缺員的顯現？這集我們邀請做過基層排長的政戰老朋友，來談有幹過沒幹過排長，到底差在哪？

