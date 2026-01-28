國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後
國艦國造原型艦「海鯤艦」26日完成淺水潛航前置海上測試，台船公司今天表示，明天（29日）進行首次下水潛航測試。
台船公司今天以「潛艦知識科普」，指出無論在建造期程或經費上，海鯤艦與其他國家新造潛艦相比並未偏高，工期甚至屬於偏快水準。
台船今天在新聞稿表示，為回應社會各界關切，整理「各國新一級潛艦原型艦的設計與建造速度」及「建造經費比較」，希望透過淺顯易懂的說明，讓民眾更了解潛艦國造的實際情況，進而支持相關政策。
在工期方面，台船指出，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日正式開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日舉行命名典禮，並於2025年6月14日完成首次浮航測試，預計明天進行首次潛航測試，從開工至今約5年2個月，整體進度並未落後。
