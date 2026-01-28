國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

從2026元旦起，所有陸軍政戰訓練出來的初任軍官都必須要經歷過「排長」歷練。打破這十年來陸軍政戰官科畢業後直接接任上尉官階輔導長的常態。這新制是陸軍對於政戰訓練的軍官有更高期待？還是政戰長期缺乏實際帶兵戰力的彌補，又或者是基層軍官缺員的顯現？這集我們邀請做過基層排長的政戰老朋友，來談有幹過沒幹過排長，到底差在哪？

2026-01-28 14:26