【即時短評】看透「黨指揮槍」 即可知習軍權是否穩固

自中共十八大習近平上台後，共軍高層人事震盪頻仍，從火箭軍、裝備系統到中央軍委層級，陸續傳出多名上將落馬、主官被調查免職，照說理應損及共軍的指揮體系與士氣，實際情況卻是圍台軍演接連不斷、相關大閱兵也按部就班完成。如此反差，正凸顯了共軍迥異於西方國家的「黨指揮槍」根本原則，領導人的軍權穩不穩，取決於是否牢牢抓好黨權。

「黨指揮槍」出自毛澤東在一九三八年的〈戰爭和戰略問題〉一文，原文為「我們的原則是黨指揮槍，而絕不容許槍指揮黨。」中共從來只有「黨指揮槍」而沒有「槍指揮黨」。六四事件後，楊尚昆、楊白冰兄弟遭鄧小平削除軍權，是江澤民當年鞏固黨權的指標性事件。至於中共十六大胡錦濤上台後，江澤民未立刻交出中央軍委主席職位，這仍是「黨指揮槍」，因為江澤民的軍權來自「未全面交班的黨權」，內涵仍是「黨指揮槍」。

除了「黨指揮槍」，外界往往忽略了共軍始終是「文人領軍」。這和西方民主憲政制度下的「文人領軍」雖不能相提並論，卻是「黨指揮槍」的要求和體現。毛澤東、周恩來、鄧小平等共軍歷來的主要領導人，均是「革命文人」而非軍人出身，故觀察共軍內部矛盾，恐不能一味從「軍人政變危及政權」去分析。重點是軍人在「黨指揮槍」鐵律下，有多少實力可挑戰「黨的一把手」、「黨指揮槍」原則是否遭破壞。

中共在「黨大於國家」的「根本政治制度」下，共軍並非以「國家」為最高效忠對象，而是服從黨與「核心」領袖。在「黨指揮槍」的原則下，軍隊的政治忠誠高於一切；將領的升遷與去留，主要取決於政治可靠度、甚於軍事表現。是故，高階將領接連落馬，並不必然動搖軍隊體制，反而是「權力再集中」與「忠誠再確認」。只要最高領導人的權威不受挑戰，軍令體系自能由上而下貫通。

另一方面，當今共軍的軍事行動已高度的例行性與流程化，圍台軍演、聯合封控演練、大閱兵，皆是長期規畫的「重點工程」，不一定依賴個別將領的即時決策；指揮系統可以換人，但運作機制仍然延續。尤其對北京而言，軍事行動不僅是軍事部署，而是對內外釋放政治訊號，更能展示「習核心」的控制力與政權穩定。

觀察近年來共軍歷次圍台軍演、大閱兵及上將層級落馬的時序：2023年8月第三次圍台軍演、8月底軍委委員兼國防部長李尚福落馬、9月軍委前委員魏鳳和落馬、2024年5月第四次圍台軍演、10月第五次圍台軍演、11月軍委委員苗華落馬、2025年4月第六次圍台軍演、9月紀念抗戰勝利大閱兵、10月軍委副主席何衛東落馬、12月第七次圍台軍演、2026年1月軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立落馬。共軍秀肌肉的大工程與軍委高層被查、開除黨籍軍籍，幾乎是交錯發生，看不出共軍高層震盪對其正常運作的影響。

共軍整風或整肅，本即是「習核心」的治理手段；反腐與整頓實際上是權力再集中於「軍委主席負責制」的過程。每次高階將領落馬，都是向共軍內部傳遞「堅持黨對軍隊的絕對領導」、服從「習核心」明確訊息。「習核心」對內透過紀律維穩、對外則以軍事行動展示強勢，形成「內整外展」的治軍模式。高層將領可以更替，人事可以清洗，權力卻必須集中。

何況，中共在去年十月的四中全會前，一口氣宣布開除前軍委副主席何衛東等九名上將的黨籍軍籍，並於四中全會增補張升民為軍委副主席之後；時隔兩個多月，習近平於去年12月22日再晉升二名上將。當天的儀式上，落馬前的中央軍委副主席張又俠宣讀晉升命令，另一僅存的副主席張升民主持晉銜儀式；這次和張又俠一同落馬的軍委委員劉振立出席。在此前已有多名上將落馬的情況下，若說張又俠、劉振立心裡沒數，恐違背人情；若二人心裡有數，要說有多大的造反能耐，亦恐言過其實。

然而，這樣的穩定卻也同時暴露高度依賴個人權威的風險；一旦「核心」權威不再，後果遠比高階將領落馬更為劇烈。但若脫離了「黨指揮槍」、「堅持黨對軍隊的絕對領導」，卻認定「解放軍處於混亂狀態」、「出現重大領導真空」，恐是搞錯方向。