監院調查「證實」國軍採購陸製品還買貴 徐巧芯籲國防部移送法辦

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯在2024年曾公開質疑國軍採買大陸製的行車記錄器，且還買貴，監察院調查報告近日也出爐，「證實」這起案件涉浮編預算、目視驗收，且得標廠商根本資格不符。徐巧芯今天表示。國防部若不交代清楚、將不法廠商及相關人移送法辦，就別怪人民不支持鉅額預算。

徐巧芯2024年7月質詢國防部長顧立雄時，揭露陸勤部運輸處2021年對外招標，向互暢有限公司採購1321台行車紀錄器，其中有使用中國大陸製的淘寶貨充數，與本土行車紀錄器價差將近2000元；她當時批評，國防部不僅買貴，還成了冤大頭，該資安漏洞恐造成嚴重國安問題。

監察院近日對該案調查報告出爐，指行政院已多次要求杜絕類此情案再次發生，卻還發生履約商品有陸製品情況，國防部實難辭其咎。國防部於研擬該案投標須知時並未勾選及填寫「不允許使用大陸地區產品之項目」，與現行資安政策扞格，未來也應建立更嚴謹過濾篩選廠商機制。

徐巧芯表示，監察院的調查報告證實了她過去的質疑，同時也點出更多疑點及不正常之處，包含她過去指出的浮報價格，且該批行車紀錄器規格也不符合陸軍標準，那為什麼還要採購？還是國軍所謂訪商功能形同虛設，完全只是做做樣子，得標廠商賣什麼商品，國防部就照單全收？

徐巧芯指出，監察院報告還提到更離譜的，陸軍在2021年的驗收方式採「目視驗收」，代表完全沒有拆機檢視，驗證產品細部及相關零組件。這一切還要待她前年質疑後才全面清查，拆機查驗，果不其然發現電路板、讀卡機、主板反面、模組內主要IC皆為中國製造。

徐巧芯還說，得標的互暢公司完全沒生產能力，而是透過家人開設的義坤金屬公司進口大陸製行車紀錄器，得到貨源，再投標陸勤部，完全是無本生意。互暢過去曾投標其他國防部標案並因各種缺失導致解約，停權紀錄高達20案，卻還可以得到陸軍陸勤部的採購案，國軍的採購機制到底出了什麼問題，還是互暢公司的背後有更大勢力支持，讓國防部的案子非給它來做呢？

徐巧芯質疑，該案只是冰山一角，國防部的訪商、採購制度出現很大問題，從浮報價格、目視驗收到廠商資格問題，案子就擺在眼前，不交代清楚，移送法辦，國防部就別怪人民不支持無止盡地編列鉅額預算。

國民黨立委徐巧芯指國軍買行車記錄器買到淘寶貨。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯指國軍買行車記錄器買到淘寶貨。圖／取自徐巧芯臉書

