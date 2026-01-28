影／《軍情站》NASAMS將主宰機場防空 空軍不放棄彈砲合一構想

快訊

聯合報／ 記者徐宇威／嘉義即時報導
空軍展示能同時指揮飛彈、防空砲的「天兵系統」。記者徐宇威／攝影
空軍展示能同時指揮飛彈、防空砲的「天兵系統」。記者徐宇威／攝影

空軍以35快砲、麻雀飛彈加上天兵雷達構成的「天兵系統」與中科院以天劍一型飛彈構改的「捷羚系統」是目前機場近空防禦的主力裝備。其中天兵系統更是採「彈砲合一」的設計，除了針對高速來襲的飛彈，對於低速低空的侵入目標也能有效防禦。

不過空軍所採購的天兵系統雖經過升級，但隨著科技進步也略顯過時。空軍採購新一代NASAMS防空飛彈，預計2031年交付，但對於新興的無人機威脅，目前暫未採購適合的新式防空砲與其搭配。雖然天兵系統的麻雀飛彈已顯老態，但配有「先進命中效率與摧毀」（AHEAD ）程式化彈藥與的35快砲卻仍未過時。

空軍官員表示，目前雖將由操作20砲的部隊優先接NASAMS，但目前20砲並未接獲汰除的指示，維持彈砲合一仍是空軍機場防空的不變理念。春節前夕國防部所舉辦的媒體邀訪中展示彈砲合一的防空系統，亦是表示未來機場防空架構，仍不放棄將防空砲作為最後一道防線。

