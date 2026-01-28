空軍「天兵系統」35快砲服役40年 搭配AHEAD彈藥可反制無人機
空軍春節加強戰備操演，今年推出擔任機場防空的天兵系統，由麻雀飛彈搭配35快砲組成的系統雖然已經使用40年，不過面對無人機群攻的新興型態威脅，成本低廉的35快砲，搭配AHEAD「可編程彈藥」仍有發揮空間。
無人機憑藉著「低成本、可消耗、破壞力強」的特性，成為備受各國關注的新興戰具，政府全力推動建構無人機戰力，相形之下，反無人機戰力也是備受關注的焦點。
空軍春節加強戰備操演，今年推出擔任機場防空的天兵系統，全套天兵系統包含雷達車、麻雀飛彈發射架及2門35快砲。雖然先前傳出空軍在採購NASAMS國家先進防空飛彈系統後，將淘汰天兵系統，不過近期又傳出，35快砲雖然已經使用40年之久，不過面對無人機群攻的新興型態威脅，成本低廉的35快砲仍有發揮空間。
空軍防砲連長邱耀廷少校表示，35快砲可配合AHEAD可編程彈藥，彈頭中有152枚鎢鋼珠，可對目標形成彈幕，有效攔截敵機以及巡弋飛彈，對於無人機的防護，同樣可由天兵雷達來實施搜索。針對比較大型的無人機跟攻擊無人機，只要捕獲之後，均可由35快砲實施射擊。
防砲連排長莊立得中尉進一步解釋，國軍的35快砲已升級為GDF-006型，最大差別是砲口可以加裝搭配AHEAD砲彈使用的初速測量器，砲彈在經過初速測量器前兩環會測量測速，修正預測點的距離，第三環會給予電子信號。給予電子信號後，AHEAD彈會在目標前40至60公尺爆炸，然後發射152顆鎢鋼珠形成一片空中有效的攔截彈幕。
莊立得表示，空軍現行的天兵雷達最大搜索距離為22公里。在目標進入22公里捕獲範圍內，在雷達屏幕上可以看到目標進行捕獲及敵我識別，並且可以同時識別8個最具威脅目標。並經計算威脅後由指揮排長決定由麻雀飛彈或35快砲接戰。
據指出，由於天兵雷達已服役近40年，消失性商源問題嚴重，等於看不到目標，必須解決雷達更新問題，才能延續35快砲的戰力。另一方面，也傳出天兵系統或麻雀飛彈將由NASAMS取代，官兵表示，NASAMS系統在進入國軍體系之前，會由小部隊會先進行接裝。
