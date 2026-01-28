空軍戰備操演！ 空拍共機狙擊手莢艙亮相 馬尾女飛官升空戰巡成焦點

春節前夕，空軍執行加強戰備操演，演練F-16戰機「潛力裝掛」再裝掛彈藥作業，空軍也公開曾經空拍共軍戰機的「狙擊手」標定莢艙，擔任戰機再出擊任務的女飛官，也意外成為媒體焦點。

國防部春節加強戰備操演第二天，空軍第四聯隊操演F-16戰機再整補潛力裝掛作業，演練在規定時間內整備加掛AIM-120C先進中程空對空飛彈以及AIM-9M響尾蛇空對空飛彈。

空軍機務、武掛、彈維等分隊官兵，在時限內運用舉彈車完成飛彈裝掛作業。隨即由飛行員上場，完成360度機外檢查後，登機開俥滑出，再次起飛執行戰訓任務。

特別的是，執行再出擊任務的女飛官陳怡慈上尉紮著馬尾，俐落地執行一連串飛行檢查動作，隨即駕機起飛執行CAP戰鬥空中巡邏任務，成為採訪媒體的吸睛焦點。

空軍也公開曾經在中共軍演期間空中拍攝共軍殲16戰機、空警500預警機的AAQ-33狙擊手標定莢艙；軍方指出，目前擔任攔截戰備任務的F-16領隊機，都會掛載狙擊手莢艙。

第23作戰隊飛行官施順德表示，F-16緊急起飛，對空軍官兵而言不只是演練而已，而是每一天的日常生活。擔任警戒任務時，每個人必須保持高度的戒備，6分鐘或15分鐘內就必須緊急起飛。

由於本月初花蓮基地1架F-16戰機在夜航時失事墜海，據傳MMC飛控電腦故障可能是原因之一，施順德說，F-16有多重的備援模式，飛行員日常也會執行各項模擬機緊急訓練。