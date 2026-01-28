美參議員看台灣兵推轉變...不只守海灘也練持久戰 「爭取國際介入時間」

美國參議員芮基茲去年訪台，期間接受高層級簡報。他今天在座談中指出，過去台灣兵推在解放軍成功登陸後即終止，如今轉為「敵軍登陸後如何維持整體韌性」的推演，目的在於撐住防線、為國際介入爭取時間。

美國共和黨聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨的昆斯（Chris Coons）去年4月訪台，兩人今天出席智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）座談，討論國會兩黨是否仍對中國立場存有共識。

昆斯提到，他2021年於疫情期間與參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）及蘇利文（Dan Sullivan）搭乘「滿載疫苗」的C-17運輸機訪台，緊急回應台灣對疫苗援助的請求，後續也再次造訪台灣，但當時他對台灣的軍事教義、裝備、訓練及態度都不甚滿意。

但2025年的台灣行讓昆斯對台灣更有信心。他說，訪團聽取從上到下的簡報，獲得過去無法接觸到的內容，這讓他對上一屆政府和現任政府所做的決定和行動感到更加鼓舞。

昆斯指出，台灣在安全、合作方面的重大投資，改變軍事教義、訓練及思維，且以審慎、務實又可持續的方式強化自身安全。

台灣兵推規劃的調整則讓芮基茲覺得有意思。他表示，訪台期間他被告知，台灣過去兵推在解放軍成功登陸後即告終止，現在則就「敵軍上岸後，如何維持韌性」開始推演。

芮基茲指出，台灣了解如果中共試圖武力入侵台灣，美國及國際社會需要一段時間才能動員介入。因此台灣正在民間推動「韌性演習」，思考如何建立後備營。台灣對美國國會訪團表達，請提供台灣步槍、防彈背心和頭盔等裝備，以武裝後備部隊進行抵抗。

他說：「所以我認為，這是賴政府及台灣人在思維方式上一個非常好的轉變，他們開始思考中國軍隊登陸後，該如何堅持下去，以便為其他國家爭取時間做出反應，前來支援。」

他並提到自己與昆斯聯合提出的「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）法案，是源自一場兵推，目的在找出具體工具，幫助確保能源運輸船能持續駛向台灣。

芮基茲表示，兵推回顧1980年代美國面對伊朗威脅時，為了確保油輪能持續進入中東，時任總統雷根（Ronald Reagan）為船隻提供擔保。

他說，「台灣能源安全與反禁運法案」將賦予美國能力，為外國油輪提供保險擔保。這在現行法律下是做不到的。

昆斯指出，兵推清楚顯示，台灣如果面對能源封鎖將極為脆弱。 美國必須全力協助台灣，包括鼓勵並支持重啟核電廠、確保液化天然氣供應來源，以及通訊方面的備援。

參議院外交委員會29日將逐條審查多項法案，包括「台灣能源安全與反禁運法案」。昆斯說，他與芮基茲的共同立場是，不只是提出「拿來談的法案」，而是要把法案往前推、送進總統辦公桌使其成為法律，後續再透過預算與長期政策支持法案。