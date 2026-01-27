聽新聞
「台灣之盾恐破洞」！賴總統籲白營 「國防專業不宜越俎代庖」

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

賴清德總統昨接受民視專訪，首度回應民眾黨立院黨團版軍購特別條例草案。賴總統說，國防是專業，不妨交給國防部來辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，「不宜越俎代庖」；此外，行政院提出的一點二五兆元軍購特別預算分八年編列，現在被民眾黨切成四千億元，到底要買什麼，「台灣之盾會不會破一個洞？」

賴總統重申，願在符合憲政程序的狀態下赴立院國情報告，但不是針對特定議題。

針對政院版一點二五兆元軍購特別條例草案已在立法院遭八度杯葛，民眾黨團卻自提版本，賴總統表示，「聞道有先後，術業有專攻」，國防專業不妨交給國防部辦理，立法院就是監督，在憲政體制上不宜越俎代庖，「這個不好」。

賴總統指出，一點二五兆元分八年執行，每年才一千六百億元，要打造「台灣之盾」、智慧化的攻防體系，還要推動國防產業，環環相扣缺一不行；現在民眾黨切成四千億元，到底要買什麼？不買什麼？「台灣之盾會不會破一個洞？」

賴總統強調，國會審預算是責任，不能拿來當作籌碼，要求行政院或總統府「必須要配合什麼東西」，國會才願意審查預算；他呼籲在野黨「不看僧面看佛面」，讓軍購特別條例草案付委，「不滿意的可以刪除，也可以提出附帶決議，但不能說統統都不審查」。

主持人提問，藍白杯葛軍購特別預算，會不會是中國在背後使力？賴總統指出，「希望背後沒有這個事情，但人民都會看得很清楚」。

行政院長卓榮泰昨接見美台商會訪團一行時表示，將全力溝通軍購特別預算並提供國會詳細資訊。

