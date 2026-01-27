軍購草案付委？周五院會分曉

立法院本會期將於本周結束，軍購特別條例草案是否會在周五院會付委引發關注，朝野立委昨天為此舉牌互罵，在野黨要求賴清德總統應先國情報告並備質詢，執政黨則認為盡速將各版本付委審查才是當務之急。在野人數優勢下，議程草案送交院會處理，將待周五院會決定。

據了解，藍白兩方將在明天凝聚共識，白營當然希望自提版本能付委，藍營則憂因此須放行政院版，恐自失立場，因此陷入長考。

昨天立法院程序委員會中，朝野立委為軍購特別條例草案再度針鋒相對，彼此舉牌互嗆對方擋案，場面多次混亂。

國民黨立院黨團書記長羅智強重申，請賴總統先兌現承諾，到立法院進行國情報告，並備質詢，民進黨政府也應編列合法預算。

針對是否放行政院版軍購特別條例草案付委，民眾黨團總召黃國昌說，內部還在討論，黨團成員正反意見都有，預計明天才會最後拍板。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，尊重民眾黨團或國民黨團提案權利，但最了解軍購的還是國防部，應該盡速讓院版連同其他版本付委審查。