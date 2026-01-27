快訊

擔心台灣之盾會破洞...賴回應白營軍購草案：立院負責監督 不宜越俎代庖

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（左）接受民視專訪時首度回應民眾黨版的軍購條例草案。圖／總統府提供
賴清德總統接受民視專訪時首度回應民眾黨團版的軍購條例草案，他說，國防是專業不妨交給國防部來辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，「不宜越俎代庖」；此外，1.25兆元的軍購特別預算分8年編列，現在被民眾黨切成4000億元，到底要買什麼，「台灣之盾」會不會破一個洞？

賴總統指出，國會的責任就是監督，審預算是責任，不能拿來當作籌碼，要求行政院或總統府「必須要配合什麼東西」，國會才願意審查預算；呼籲在野黨不看僧面看佛面，讓軍購特別預算付委，不滿意的可以刪除也可以提出附帶決議，但不能說通通都不審查。

賴總統重申，他願在符合憲政程序的狀態下赴立院國情報告，但不是針對特定議題。

賴總統日前提出8年1.25兆元的軍購特別預算，其特別條例草案在立法院會遭8度杯葛。民眾黨立法院黨團本周自提黨版，規模為4000億元。

對此，賴總統表示，聞道有先後，術業有專攻，國防專業不妨交給國防部辦理，立法院就是監督，在憲政體制上不宜越俎代庖，這個不好。

針對條文內容，賴總統指出，1.25兆元分8年執行，每年才1600億元，要打造台灣之盾、智慧化的攻防體系，還要推動國防產業，環環相扣缺一不行；本來是1.25兆元，現在民眾黨被切成4000億元，到底要買什麼、不買什麼，「你的台灣之盾會不會破一個洞」，本來台灣之盾是完整的，現在只給四分之一的錢，會不會變成只有四分之一的功能，那等於沒有功能。

賴總統比喻，一把傘總是要完整才能遮雨，現在給四分之一，還說一年一編，這個行不通。

此外，賴總統指出，不只有台灣在增加軍費，美國、日本、南韓和菲律賓都在增加，也就是說大家共同承擔區域的和平穩定，台灣不能自外於國際社會。

至於藍白杯葛軍購特別預算，會不會是中國在背後使力，賴總統指出，「我們希望背後沒有這個事情，但是我相信人民都會看得很清楚。」

擔心台灣之盾會破洞...賴回應白營軍購草案：立院負責監督 不宜越俎代庖

