國防特別條例再遭封殺...國民黨：人民不是民進黨提款機 拒絕空白支票
行政院提出1.25兆元國防軍購特別條例，今在立法院程序委員會繼續卡關。國民黨表示，1.25兆元的天價國防預算，民進黨政府要在野黨「閉嘴通過」，彷彿只要簽了支票，台灣就安全了？國民黨的立場很清楚，支持合理的軍購、增加防衛實力，這才是真正的愛台灣。
國民黨今在臉書發文指出，民進黨長期撒納稅錢買軍購，但飛彈沒來、飛機沒到，現在又要花人民鉅額納稅錢，買的到底是國防安全，還是心裡安慰？ 國民黨支持國防，但拒絕「空白支票」，將負起責任審查預算去向，守護人民納稅錢，不能讓大撒幣債留子孫。
國民黨表示，在野黨立委的責任，是監督執政者、守護人民權益，民進黨政府若有足夠智慧，應將台灣民意、國會監督作為談判後盾，團結對外共謀人民最大利益，並讓國際社會知道：台灣人民有骨氣、有尊嚴，不容許任何勢力的侵犯跟勒索。
國民黨重申，支持合理的軍購、增加防衛實力，這才是真正的愛台灣。國民黨會為人民扮演好守門員的角色，每一分錢都要用在實際，拒絕「空白授權」，才能真正提升戰力。
