台美共構聯合火協中心 專家：是國軍遠程武器的眼睛

台美共構「聯合火力協調中心」，旅美的台海安全研究中心主任梅復興表示，這個機制可能是蔡政府時期對美所提，國軍透過軍購取得能打很遠武器裝備的「拳頭」，這個中心則成為「眼睛」提供遠程目標情資，極具價值。

梅復興透過臉書貼文表示，「聯合火力協調中心」的概念，可能源自2021年春，當時蔡政府在參考學者專家建議後，曾向美方提出了美台軍方建立「即時/近即時目獲 (targeting) 情資交換與協調機制」的要求，雙方爾後透過多次協商與漸次合作推動，終於成型。

他說，這個火協中心最重要的意義，就是在戰時可由美方提供外來的即時/近即時情監偵與目標獲得 (ISTAR) 資料，讓國軍保存的有生戰力得以發揮，不會在共軍精準打擊我方各關鍵觀通感測系統後喪失接戰能力。對我國極具價值。

梅復興表示，根據國軍自身想定、美方建議以及烏克蘭戰爭的實戰經驗 ，戰時韌性的精準目標獲得能力，不可能不借重於外供的情資來源。對於遠程目標的辨識以及精準暨或高時效性目標，例如俄烏戰爭中在黑海的小型俄軍艦艇以及個別俄軍高級指揮官等，尤須仰賴盟邦協助。因此，若沒有美國提供的「眼睛」，我方徒有很多能打很遠的 「拳頭」屆時也無用武之地。

但他建議，關鍵角色的「聯合火力協調中心」，合理的規劃應該是設置在地下化的衡山指揮所內，尤其戰時，以強化存活力，而非外傳的國防部武藝館。