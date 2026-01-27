影／春節戰備不打烊 空軍F-16V緊急起飛、防寒飛行服首度曝光

為使國人了解國軍官兵於春節期間強化戰備整備實況，空軍司令部今天特於農曆年前辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，邀請媒體參訪空軍第四戰術戰鬥機聯隊，規劃「F-16V戰機緊急起飛」及「防寒飛行服介紹」等課目，展現官兵捍衛領空的能力與決心。

空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，未來將於3月底前完成配賦，讓每位飛行員都能裝備使用，以提升寒冷環境下執行任務的安全與效能。