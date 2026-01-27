快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／春節戰備不打烊 空軍F-16V緊急起飛、防寒飛行服首度曝光

攝影中心／ 記者季相儒／嘉義即時報導
F-16V戰機緊急起飛，飛行員從警戒室快速出動。記者季相儒／攝影
F-16V戰機緊急起飛，飛行員從警戒室快速出動。記者季相儒／攝影

為使國人了解國軍官兵於春節期間強化戰備整備實況，空軍司令部今天特於農曆年前辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，邀請媒體參訪空軍第四戰術戰鬥機聯隊，規劃「F-16V戰機緊急起飛」及「防寒飛行服介紹」等課目，展現官兵捍衛領空的能力與決心。

空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，未來將於3月底前完成配賦，讓每位飛行員都能裝備使用，以提升寒冷環境下執行任務的安全與效能。

空軍司令部進一步表示，因應敵情威脅與共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力投入戰訓本務，持續精進戰力。此次配合媒體參訪時機，具體展現官兵勤訓精練成果，也讓國人了解國軍在春節期間仍堅守崗位，確保國家安全，讓民眾能安心歡度春節假期。

空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，未來將於3月底前完成配賦，讓每位飛行員都能裝備使用。記者季相儒／攝影
空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，未來將於3月底前完成配賦，讓每位飛行員都能裝備使用。記者季相儒／攝影
F-16V戰機進行緊急起飛。記者季相儒／攝影
F-16V戰機進行緊急起飛。記者季相儒／攝影
空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，在脖子及手部有橡膠圈。記者季相儒／攝影
空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，在脖子及手部有橡膠圈。記者季相儒／攝影
F-16V戰機從機堡滑出。記者季相儒／攝影
F-16V戰機從機堡滑出。記者季相儒／攝影

空軍 春節 國軍

延伸閱讀

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

受習俗影響…春節上藥局「多為緊急需求」 社區藥局持續開業守護民眾

影／春節戰備不打烊 陸軍十軍團地空整體操演驗證快速應變戰力

屏東勝利星村「星花開」美翻了 人氣店家春節一位難求

相關新聞

影／春節戰備不打烊 空軍F-16V緊急起飛、防寒飛行服首度曝光

為使國人了解國軍官兵於春節期間強化戰備整備實況，空軍司令部今天特於農曆年前辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，...

遭國防部指軍購條例欠缺專業 民眾黨團：政院版淪由上而下政治點菜

針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團昨天自提版本，明定預算總額上限為新台幣4000億元。民眾黨團今天表示，...

軍友社榮譽理事長 第38度慰勞五指山國軍示範公墓管理官兵

農曆春節前夕，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往五指山國軍示範公墓，慰問駐守官兵，感謝官兵長年肩負守護忠烈英靈、...

陸軍春節戰備 海馬士火箭跨區增援攻擊台海中線共軍 無人機擊破標靶

農曆新年前夕，國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年除了出動攻擊型無人機演練自殺攻擊模擬標靶外，海馬士多管火箭也模擬從台灣中...

影／春節戰備不打烊 陸軍十軍團地空整體操演驗證快速應變戰力

農曆春節將屆，為讓國人了解國軍官兵春節期間的戰備整備情形，國防部例行舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」。陸軍今...

封殺軍購換論壇交流？國民黨駁斥惡意謠言喊提告

針對自由時報報導指，國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。國民黨今駁斥說相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。