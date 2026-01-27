聽新聞
影／春節戰備不打烊 空軍F-16V緊急起飛、防寒飛行服首度曝光
為使國人了解國軍官兵於春節期間強化戰備整備實況，空軍司令部今天特於農曆年前辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，邀請媒體參訪空軍第四戰術戰鬥機聯隊，規劃「F-16V戰機緊急起飛」及「防寒飛行服介紹」等課目，展現官兵捍衛領空的能力與決心。
空軍OTS-600型防寒飛行服首度對外公開亮相，未來將於3月底前完成配賦，讓每位飛行員都能裝備使用，以提升寒冷環境下執行任務的安全與效能。
空軍司令部進一步表示，因應敵情威脅與共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力投入戰訓本務，持續精進戰力。此次配合媒體參訪時機，具體展現官兵勤訓精練成果，也讓國人了解國軍在春節期間仍堅守崗位，確保國家安全，讓民眾能安心歡度春節假期。
