軍友社榮譽理事長 第38度慰勞五指山國軍示範公墓管理官兵

農曆春節前夕，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往五指山國軍示範公墓，慰問駐守官兵，感謝官兵長年肩負守護忠烈英靈、服務遺族眷屬的重要任務，默默付出的辛勞。這是李棟樑自民國83年接任軍友社理事長以來，第38度到五指山慰勞。

敬軍團成員包括李棟樑、國防部前副部長徐衍璞、軍友社秘書長簡士偉。國防部副部長鍾樹明、陸軍司令呂坤修、政戰局長史順文、常務次長黃佑民、陸軍政戰主任樓偉傑等人以地主身分陪同，首先前往忠靈殿，向國軍忠烈將士之靈上香；並且特別到六年前空難殉職的前參謀總長沈一鳴靈前致祭。