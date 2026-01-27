遭國防部指軍購條例欠缺專業 民眾黨團：政院版淪由上而下政治點菜

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，明定總額上限為新台幣4000億元。記者陳正興／攝影
針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團昨天自提版本，明定預算總額上限為新台幣4000億元。民眾黨團今天表示，行政院版本淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議，而且預算浮濫膨脹，民眾黨團因而提出自家版本。

民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，明定預算總額上限為新台幣4000億元，採一年一期方式編列，國防部對此回應「內容顯不完整、欠缺專業評估」，行政院版本並非以政治宣示取代專業審查。

民眾黨立法院黨團今天發布新聞稿，民眾黨團昨天舉行記者會提出軍購特別條例草案，行政院與國防部接連批評「缺乏戰略構想、沒規劃」，兩個機關的新聞稿就像是比賽「誰是廢話王」及「誰自打臉聲音比較響亮」。

民眾黨團說明，民眾黨政策會邀集退役將領檢視行政院版軍購特別條例，發現條文完全缺乏台灣國家安全戰略思考、毫無長期建軍規劃，更是悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，因而提出自家黨團版本。

民眾黨團指出，國防部打算購置的無人機款式，過去早已在俄烏戰爭多次出包，引發外界圖利特定業者、幫忙清庫存等質疑，民眾黨團要求先做專案報告再行採購、不綁特定廠商，為國庫與人民把關天經地義，國防部所謂專業多次直接被軍購國打臉，如今還敢拿出來說嘴？

民眾黨團表示，行政院與國防部指控「無視國防自主」更是荒謬至極，民眾黨要求特別預算回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權，民進黨政府想要以史上最高軍購特別預算蓋上「國防布」，假借台美合作招攬特定海外軍火商，這才是假藉增強國防韌性、真掏空台灣。

民眾黨團說，國防採購必須回歸保衛國家安全、強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，必須建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算與財政永續和社會安全應該並行不悖，理性監督軍購才是真正守護台灣。

