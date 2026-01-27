1.25兆國防特別條例再遭封殺 立院會期最終日議程待決

立法院程序委員會今天在藍白立委人數優勢下，再度封殺行政院所提8年新台幣1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案，無法排入30日立法院會報告事項議程。會中也表決通過國民黨團提案，將本會期最後一天的議事日程草案提報當天院會處理。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白去年12月2日程序委員會首度封殺，使草案無法排入院會報告事項議程後，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案付委審查。

立法院本會期將於本週結束，今天是本會期最後一次召開程序委員會，排定院會議程。台灣民眾黨立法院黨團自提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，也在民眾黨團提議增列的報告事項中。

針對議事日程部分，民進黨立委羅美玲發言表示，報告事項、質詢事項建請照議事日程草案、增列報告事項（包括行政院所提8年1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案）通過。

羅美玲說，面對中國武力威脅，建置強化防衛韌性及不對稱戰力有急迫性，卻一再被政治操作，還有人說「付委就是付錢」，根本誤導民眾。付委是逐條審查，在野黨如果不滿意行政院版，覺得哪些地方需要討論，應讓它付委審查。此外，總預算案迄今仍卡關，導致很多新興計畫無法推進。

國民黨立委翁曉玲說，民進黨政府不依法編列預算，讓在野黨立委如何審查總預算案，擋預算的根本是民進黨，不是在野黨。此外，關於1.25兆元的軍購案，政院版條文非常粗糙，條文不到10條、僅2張A4紙，讓人怎麼審得下去。針對議事日程草案，國民黨團提議送交院會處理。

待登記發言立委發言完畢後，會議主席、民進黨立委沈發惠宣布處理提案。會中先表決羅美玲提案，在場18人中，贊成8人、反對10人，不通過。接著表決翁曉玲提案，在場18人中，贊成10人、反對8人，通過。沈發惠表示，本次議程草案提報院會處理。