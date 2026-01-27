陸軍春節戰備 海馬士火箭跨區增援攻擊台海中線共軍 無人機擊破標靶
農曆新年前夕，國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年除了出動攻擊型無人機演練自殺攻擊模擬標靶外，海馬士多管火箭也模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。陸軍司令部強調，國人支持國軍建置先進武器裝備。
國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年由中部十軍團出動聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演。操演想定共軍由滯留在海峽中線的075兩棲攻擊艦出動武直十和直八直升機，載運特戰兵力突擊台灣中部的新社機場，並且配合駕駛皮卡的在地協力，攻佔機場塔台等設施。國軍除了出動陸劍二防空飛彈攔截敵機，並由602旅AH-1W攻擊直升機，搭配586聯兵旅的M60A3戰車及雲豹甲車，反攻奪回新社機場。
演練過程中，陸軍一方面出動監偵型無人直升機執行展場偵蒐、目標標定，同時出動攻擊型自殺無人機，以撞擊方式擊毀模擬的氣球標靶。陸軍58砲指部無人機大隊大隊長林政軒中校表示，目前是運用經費採購訓練型無人機，來做未來接裝前的前置訓練，相信未來正式獲得裝備後，能更有效執行任務。
去年底共軍「正義使命2025」軍演中點名針對的海馬士多管火箭，也出動演練遠距精準火力跨區增援，模擬從台灣中部，對企圖登陸澎湖敵軍船團發動攻擊，分別向望安與七美進行兩波射擊。並在完成射擊後，迅速降下發射架脫離射擊位置，轉往隱藏點掩蔽，充分展現其高機動性。
陸軍司令部表示，隨著新興兵力逐漸成軍，陸軍已經具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。這次操演也展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的轉變。
陸軍司令部強調，因應近年敵情威脅型態快速轉變，國軍除了持續精進實戰化訓練外，也積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及其反制系統，以及標槍與拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備之籌購與數量提升，以期全面提升部隊整體防衛韌性與作戰效能，也籲請國人支持國軍建置先進武器裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言