陸軍春節戰備 海馬士火箭跨區增援攻擊台海中線共軍 無人機擊破標靶

聯合報／ 記者李人岳／台中即時報導
國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年出動攻擊型無人機，以撞擊方式擊毀模擬的氣球標靶，展現無人機大隊訓練成果。記者季相儒／攝影
國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年出動攻擊型無人機，以撞擊方式擊毀模擬的氣球標靶，展現無人機大隊訓練成果。記者季相儒／攝影

農曆新年前夕，國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年除了出動攻擊型無人機演練自殺攻擊模擬標靶外，海馬士多管火箭也模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。陸軍司令部強調，國人支持國軍建置先進武器裝備。

國軍執行春節加強戰備操演，陸軍今年由中部十軍團出動聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演。操演想定共軍由滯留在海峽中線的075兩棲攻擊艦出動武直十和直八直升機，載運特戰兵力突擊台灣中部的新社機場，並且配合駕駛皮卡的在地協力，攻佔機場塔台等設施。國軍除了出動陸劍二防空飛彈攔截敵機，並由602旅AH-1W攻擊直升機，搭配586聯兵旅的M60A3戰車及雲豹甲車，反攻奪回新社機場。

演練過程中，陸軍一方面出動監偵型無人直升機執行展場偵蒐、目標標定，同時出動攻擊型自殺無人機，以撞擊方式擊毀模擬的氣球標靶。陸軍58砲指部無人機大隊大隊長林政軒中校表示，目前是運用經費採購訓練型無人機，來做未來接裝前的前置訓練，相信未來正式獲得裝備後，能更有效執行任務。

去年底共軍「正義使命2025」軍演中點名針對的海馬士多管火箭，也出動演練遠距精準火力跨區增援，模擬從台灣中部，對企圖登陸澎湖敵軍船團發動攻擊，分別向望安與七美進行兩波射擊。並在完成射擊後，迅速降下發射架脫離射擊位置，轉往隱藏點掩蔽，充分展現其高機動性。

陸軍司令部表示，隨著新興兵力逐漸成軍，陸軍已經具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。這次操演也展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的轉變。

陸軍司令部強調，因應近年敵情威脅型態快速轉變，國軍除了持續精進實戰化訓練外，也積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及其反制系統，以及標槍與拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備之籌購與數量提升，以期全面提升部隊整體防衛韌性與作戰效能，也籲請國人支持國軍建置先進武器裝備。

國軍執行春節加強戰備操演，最新成軍的海馬士多管火箭模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。陸軍司令部不忘強調，呼籲國人支持國軍建置先進武器裝備。記者季相儒／攝影
國軍執行春節加強戰備操演，最新成軍的海馬士多管火箭模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。陸軍司令部不忘強調，呼籲國人支持國軍建置先進武器裝備。記者季相儒／攝影
陸軍執行春節加強戰備操演，航空602旅出動AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，參與操演。記者李人岳／攝影
陸軍執行春節加強戰備操演，航空602旅出動AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，參與操演。記者李人岳／攝影
國軍執行春節加強戰備操演，海馬士多管火箭也模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。陸軍司令部不忘強調，呼籲國人支持國軍建置先進武器裝備。記者季相儒／攝影
國軍執行春節加強戰備操演，海馬士多管火箭也模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。陸軍司令部不忘強調，呼籲國人支持國軍建置先進武器裝備。記者季相儒／攝影
陸軍十軍團執行春節加強戰備操演，航空602旅為迎接馬年，特意以各機種為元素，製作「馬上成功」新年紀念臂章。記者李人岳／攝影
陸軍十軍團執行春節加強戰備操演，航空602旅為迎接馬年，特意以各機種為元素，製作「馬上成功」新年紀念臂章。記者李人岳／攝影

