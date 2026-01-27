影／春節戰備不打烊　陸軍十軍團地空整體操演驗證快速應變戰力

農曆春節將屆，為讓國人了解國軍官兵春節期間的戰備整備情形，國防部例行舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」。陸軍今天由十軍團整合作戰區內兵力，動員聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位，實施地空整體作戰操演。

此次操演想定「立即備戰操演」生效情境，模擬敵軍對我發動突襲。機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，實施戰備偵巡並進駐新社龍翔營區，阻敵特攻滲透；同時結合無人機執行偵蒐與攻擊，並透過地空整體作戰及遠距火力跨區增援等課目，驗證部隊快速應變、制變與協同作戰能力。

操演重點在於防範敵軍猝然攻擊，陸軍依想定狀況採取快速反制行動。此次也特別模擬作戰區運用海馬士多管火箭系統（HIMARS）實施遠距精準火力跨區支援，展現陸軍隨新興兵力逐步成軍後，已具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。

陸軍司令部表示，本次操演充分展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的轉型成果。面對近年敵情威脅型態快速轉變，除持續強化實戰化訓練外，也積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及反制系統，以及標槍、拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備的籌購與數量提升，期透過新裝備與新科技導入，全面提升部隊防衛韌性與作戰效能。