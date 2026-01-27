快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」 WHO專家反擊

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕曝他答應過要減速：只多給1分鐘

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

影／春節戰備不打烊　陸軍十軍團地空整體操演驗證快速應變戰力

攝影中心／ 記者季相儒／台中即時報導
陸射劍二飛彈車。記者季相儒／攝影
陸射劍二飛彈車。記者季相儒／攝影

農曆春節將屆，為讓國人了解國軍官兵春節期間的戰備整備情形，國防部例行舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」。陸軍今天由十軍團整合作戰區內兵力，動員聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位，實施地空整體作戰操演。

此次操演想定「立即備戰操演」生效情境，模擬敵軍對我發動突襲。機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，實施戰備偵巡並進駐新社龍翔營區，阻敵特攻滲透；同時結合無人機執行偵蒐與攻擊，並透過地空整體作戰及遠距火力跨區增援等課目，驗證部隊快速應變、制變與協同作戰能力。

操演重點在於防範敵軍猝然攻擊，陸軍依想定狀況採取快速反制行動。此次也特別模擬作戰區運用海馬士多管火箭系統（HIMARS）實施遠距精準火力跨區支援，展現陸軍隨新興兵力逐步成軍後，已具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。

陸軍司令部表示，本次操演充分展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的轉型成果。面對近年敵情威脅型態快速轉變，除持續強化實戰化訓練外，也積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及反制系統，以及標槍、拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備的籌購與數量提升，期透過新裝備與新科技導入，全面提升部隊防衛韌性與作戰效能。

陸軍司令部強調，時值農曆春節，全體官兵仍將堅守崗位、戮力訓練，守護國家安全，讓國人安心過好年，也呼籲社會各界持續支持國軍建軍備戰，成為官兵最堅實的後盾。

AH-1W眼鏡蛇直升機進行地面掃蕩。記者季相儒／攝影
AH-1W眼鏡蛇直升機進行地面掃蕩。記者季相儒／攝影
我軍運用雲豹裝甲車進行反攻。記者季相儒／攝影
我軍運用雲豹裝甲車進行反攻。記者季相儒／攝影
我軍狙擊手進行位置轉換。記者季相儒／攝影
我軍狙擊手進行位置轉換。記者季相儒／攝影
戰術型近程無人飛行載具進行戰場監控。記者季相儒／攝影
戰術型近程無人飛行載具進行戰場監控。記者季相儒／攝影
海馬士多管火箭系統（HIMARS）也參與這次展演。記者季相儒／攝影
海馬士多管火箭系統（HIMARS）也參與這次展演。記者季相儒／攝影
UH-60M黑鷹直升機模擬敵軍進行機降。記者季相儒／攝影
UH-60M黑鷹直升機模擬敵軍進行機降。記者季相儒／攝影
攻擊型無人機反攻敵軍陣地，進行自殺攻擊。記者季相儒／攝影
攻擊型無人機反攻敵軍陣地，進行自殺攻擊。記者季相儒／攝影
我軍以攻擊型無人機反攻敵軍陣地。記者季相儒／攝影
我軍以攻擊型無人機反攻敵軍陣地。記者季相儒／攝影
海馬士多管火箭系統（HIMARS）（右）與陸射劍二飛彈車（左）。記者季相儒／攝影
海馬士多管火箭系統（HIMARS）（右）與陸射劍二飛彈車（左）。記者季相儒／攝影

陸軍 春節 海馬士

延伸閱讀

屏東勝利星村「星花開」美翻了 人氣店家春節一位難求

嘉市府公布春節垃圾清運日程 初一至初四沿街停收4天

春節走春或送禮新選擇 勞動部南分署推在地品牌與遊程

公路局估春節新北4波車潮 籲搭大眾運輸避壅塞

相關新聞

封殺軍購換論壇交流？國民黨駁斥惡意謠言喊提告

針對自由時報報導指，國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。國民黨今駁斥說相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操...

無人機、機器狗納國防特別預算 馬文君：支持強化戰力但反對黑箱

立委馬文君質疑國防部擬編列1.25兆元國防特別預算內容不明，僅設金額上限卻未列具體軍購項目，讓立法院難以監督。她強調支持...

影／春節戰備不打烊　陸軍十軍團地空整體操演驗證快速應變戰力

農曆春節將屆，為讓國人了解國軍官兵春節期間的戰備整備情形，國防部例行舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」。陸軍今...

民眾黨提軍購特別條例 國防部清晨臨時記者會批窒礙難行

民眾黨提出黨版軍購特別條例草案，國防部昨晚以新聞稿質疑欠缺專業評估。國防部今天一早召開臨時記者會，由戰規司長黃文啓、主計...

張又俠落馬 學者：共軍奪台時間不變、實戰演習倉促

解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美、台兩地的學者今天分析，這並未實質改變兩岸軍力對比，不會明顯影響軍事行動時間。...

顧立雄：聯合火力協調中心 美軍非監軍

國防部新設最高層級「聯合火力協調中心」，傳出台美軍方已實施多次聯合幕僚作業，國防部長顧立雄昨天前往立院報告並備詢，會前受訪時證實此事。但他強調，所謂「監軍」之說絕非事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。