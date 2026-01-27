自提軍購特別條例挨批 民眾黨團：政院版預算浮濫

國防部認為民眾黨團版軍購特別條例只買裝備、沒建立配套，恐無法執行。民眾黨團今天說，院版草案缺乏台灣國家安全戰略思考、毫無長期建軍規劃，悖離軍購實務程序，預算浮濫膨脹，才會提出民眾黨團版草案。

台灣民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。

民眾黨團上午透過新聞稿表示，行政院與國防部昨天發新聞稿，批評民眾黨軍購版本缺乏戰略構想沒規劃，兩個機關的新聞稿就像是比賽「誰是廢話王」及「誰自打臉的聲音比較響亮」。

民眾黨團說，經邀集退役將領檢視政院版草案後，發現完全缺乏台灣國家安全戰略思考、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，才會提出民眾黨團版。

民眾黨團指出，這次行政院打算購置的無人機款式，過去已在俄烏戰爭中多次出包，引發爭議，行政院卻堅持購買，到底是圖利特定業者或幫忙清庫存，引發質疑。

民眾黨團表示，國防部自製潛艦海鯤號永遠潛不下去，請問是符合什麼樣的「建軍規劃」，還是在呼應行政院永遠「窒礙難行」；難道自製潛艦是拿來在海岸邊浮航、讓軍事迷拍照觀光鑑賞用嗎，國防部有何臉面宣稱目前的建軍規劃能真正有效提升國軍作戰能力。

民眾黨團說，行政院與國防部說民眾黨「無視國防自主」更荒謬至極，民眾黨要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權，無論是加強台美合作或工業合作項目，本應回歸公務預算，以建立長期穩定、可監督性與永續性。

民眾黨團表示，請問國防部與行政院，民眾黨團版本所明列的哪一個採購項目，「貴部或貴院部認為不需要採購？說出來」。

民眾黨團說，國防採購須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算與財政永續和社會安全應並行不悖，理性監督軍購，才是真正守護台灣。