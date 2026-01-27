無人機、機器狗納國防特別預算 馬文君：支持強化戰力但反對黑箱

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君要求國防部應說清楚軍購項目，立院才能審查。圖／立委馬文君提供
立委馬文君質疑國防部擬編列1.25兆元國防特別預算內容不明，僅設金額上限卻未列具體軍購項目，讓立法院難以監督。她強調支持強化國防，但要求回歸正當建軍程序，逐項審查、清楚對國人交代。

馬文君說，從過去到現在，凡能提升國防戰力的預算，她與多數立委一向支持，但今年國防公務預算已達9450億元，先前又通過1100多億元韌性特別預算，如今再提出1.25兆元國防特別預算，整體金額龐大，恐排擠民生、社福、醫療與基礎建設等支出，國防部與部長顧立雄更應向國人說清楚。

馬文君表示，上周召開的全機密會議，僅就1.25兆元特別預算方向及部分軍購項目進行說明，但內容仍存在不少疑點。她點名無人機、雷霆2000多管火箭系統、機器狗及彈藥產線等，認為這些並非突發或緊急軍購，理應納入一般國防公務預算，卻被包裹進特別預算並以機密方式呈現，讓外界質疑國防部作法不透明，難以接受。

尤其，特別預算仍未提出具體軍購細項，僅拋出無人機、無人狗等概念性項目，合理懷疑是用來掩蓋軍購內容尚未成形。

馬文君也批評，顧立雄多次強調「交付委員會才能討論，不滿意就刪」，但這份特別預算只訂出1.25兆元金額上限，未列項目別、年度分配、採購類型、執行機關，也未提供具體採購清單與可驗證的執行目標，立法院連「要刪什麼」都無從判斷，形同無法審查。

她強調，一般預算或特別預算送進立法院，理應清楚交代預算細項、主要用途、執行單位、期程及替代方案，如今卻「什麼都不知道」，即使交付外交國防委員會，也沒有實質內容可討論。

馬文君說，若國防部認為特別預算中的軍購確實重要且急迫，就更應回到正當建軍計畫，接受分年編列、逐項審查與逐項監督。只要軍購合理、符合實際需求，無論朝野立委或社會大眾，都會支持能有效提升國防戰力的作法。

國防部 國防特別預算 馬文君

