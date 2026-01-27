快訊

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

國防部：若國防特別條例審太久 軍購案恐胎死腹中

中央社／ 台北27日電

8年新台幣1.25兆元國防特別條例，目前遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。國防部戰規司長黃文啓今天表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。

台灣民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等5項裝備，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。

國防部今天舉行民國115年國軍春節加強戰備媒體邀訪活動，出發前在空軍松山基地舉行臨時記者會，由國防部軍事新聞處長喬福駿少將主持，由黃文啓說明國防部武器獲得流程、對美軍購流程以及民眾黨團與行政院特別預算條例之差異。

黃文啓表示，台灣基本上是一個守勢作戰的國家，在這個前提，所採取的是威脅導向的建軍方式。也就是面對什麼樣的威脅，國防部會針對威脅去策擬作戰計畫，編組所需要的防衛作戰兵力來進行作戰，針對威脅採購必要的武器裝備。

至於對美軍購程序，黃文啓說明，軍購案從向美遞交發價書需求信函（LOR for LOA）起，後續美方執行跨部會聯合審查、進行知會國會、發價書簽署、美政府與廠商締約、產製與交運等階段。

黃文啓表示，當美方進行知會國會的程序，若美國國會沒有意見，美國國務院會將發價書（LOA）的給予台灣，過去台灣未採購過武器的知會國會期間是45天，台灣幾年前已被提升為準北約待遇，由45天縮減為30天。

由於美國政府於去年12月17日，就國軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

對此，黃文啓表示，軍購案依美國國防部安合局的管理作業規定，發價書的第一版為決策點，都有一個效期，價格隨效期時間拉太長產生浮動，一般收到發價書，效期為45天屬正常；長則60天，短則15天，當第一版收到後，就需下決心，若沒有簽署，通常整個軍購得重新再來，得重新遞交發價書，並執行重新審查。

黃文啓說明，發價書簽署的依據為立法院是否同意預算，因立法院之前有針對國防部簽署發價書通過主決議，任何的軍購案發價書，必須獲得立法院同意預算之後方可簽署，也就是說如果立法院沒有通過預算，無法針對發價書簽署，若現在特別條例審查時間太久，勢必都會讓軍購案胎死腹中。

國防部 軍購 立法院

延伸閱讀

民眾黨提軍購特別條例 國防部清晨臨時記者會批窒礙難行

「和賣國沒兩樣」沈伯洋：看到民眾黨版軍購條例 氣到直接罵髒話

國軍無人機部隊官兵被變相凍薪？徐巧芯籲顧立雄：欠錢不能過年

中共軍隊高層張又俠落馬…國防部回應「不可輕敵」 藍委認同謹慎看待

相關新聞

無人機、機器狗納國防特別預算 馬文君：支持強化戰力但反對黑箱

立委馬文君質疑國防部擬編列1.25兆元國防特別預算內容不明，僅設金額上限卻未列具體軍購項目，讓立法院難以監督。她強調支持...

民眾黨提軍購特別條例 國防部清晨臨時記者會批窒礙難行

民眾黨提出黨版軍購特別條例草案，國防部昨晚以新聞稿質疑欠缺專業評估。國防部今天一早召開臨時記者會，由戰規司長黃文啓、主計...

張又俠落馬 學者：共軍奪台時間不變、實戰演習倉促

解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美、台兩地的學者今天分析，這並未實質改變兩岸軍力對比，不會明顯影響軍事行動時間。...

顧立雄：聯合火力協調中心 美軍非監軍

國防部新設最高層級「聯合火力協調中心」，傳出台美軍方已實施多次聯合幕僚作業，國防部長顧立雄昨天前往立院報告並備詢，會前受訪時證實此事。但他強調，所謂「監軍」之說絕非事實。

徐巧芯：31個無人機部隊 戰鬥加給欠半年未發

國軍標榜建立無人機戰力，去年陸軍與海軍分別成立無人機部隊，國防部並在軍購特別預算中編列廿萬架各式無人機。國民黨立委徐巧芯指出，人事行政總處至今未將新成立的卅一個無人機單位，列入「戰鬥部隊」範疇，無法領取一萬兩千元的戰鬥部隊加給。

新聞眼／特別軍購朝野版本 可併案付委供大眾檢驗

立院本會期進入最後一周，軍購特別預算條例草案迄今未能付委；在民眾黨團提出版本後，與政院版併案審查，似乎是解套方法。然而，行政院與國防部昨晚連發新聞稿批評民眾黨團版「不完整」、「不專業」，眼看又把付委的門關緊了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。