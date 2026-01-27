民眾黨提軍購特別條例 國防部清晨臨時記者會批窒礙難行

民眾黨提出黨版軍購特別條例草案，國防部昨晚以新聞稿質疑欠缺專業評估。國防部今天一早召開臨時記者會，由戰規司長黃文啓、主計局長謝其賢出面，說明民眾黨版本將造成特別軍購窒礙難行。不過政務辦公室主任孫立方強調，國防部不是要和任何不同的政黨打對台，讓公眾共同參與國防政策的形成是非常有幫助的。

民眾黨提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」將1.25兆元特別軍購預算大砍為4000億元，項目縮減為M109A7自走砲等5項美方已經公布和日後獲得同意的武器裝備。國防部第一時間發布新聞稿，質疑民眾黨版草案的內容「顯不完整，亦欠缺專業評估。」

國防部今天預計舉行年度春節加強戰備操演，不過趕在記者團出發前一刻的清晨7點30分，由政務辦公室主任孫立方、戰規司長黃文啓、主計局長謝其賢等官員出面召開臨時記者會。

黃文啓詳細細述完整的武獲流程。他並指出，國防部規畫七大軍購項目，若缺少任何一項，都會影響聯合作戰計畫執行。其次，國防部已經規劃汰除老舊武器，若無法如期獲得新裝備到位，衝擊會是整體面。

他舉例，如AI輔助決策和C5SIR系統，雖然在特別預算中占比低，但卻是「去中心化指管」和「分散式指揮」的核心，若無這項系統，將造成各基層部隊各行其是，無法完成聯合作戰。其次，國防部規劃採購「作戰持續量能相關裝備」，要將武器彈藥物資儲量延長到120天，並且建立在地化生產，以延長戰時的持續作戰量能，這一項目若遭刪除，也將影響作戰量能。

黃文啓並說，民眾黨版本的五項軍購案中並沒有列國內配合款，例如海馬士多管火箭所需的戰堡、車堡、庫儲和後勤保修設施，都沒有包含其中；其次還有相應的彈藥，國防部的整規書中都已核定在案，只要條例通過馬上就得送預算書表，若照現在的版本去做，真的的確會窒礙難行。

他強調，國防部提出的版本是依據敵情威脅和聯合作戰計畫、防衛作戰兵力調整的規劃，如果立法院強行通過了民眾黨的版本，可能讓國防部完全無法執行，甚至可能衍伸相當多後遺症。軍方會在立法院徹底說明清楚，讓所有人能明白，畢竟一個正確的決策，才能讓國家更安全。

主計局長謝其賢說，政院版條例只定7個軍購的項目，民眾黨版明確規定數量和採購金額上限，不過根據中央法規標準法，在法律位階若明定了數量和上限，未來萬一沒有達到、或預算上限無法執行，就必須回頭去修法。