「和賣國沒兩樣」沈伯洋：看到民眾黨版軍購條例 氣到直接罵髒話

民眾黨立院黨團提出國防特別條例草案，全案預算上限下修至4000億元、一年一編，且要求專報各裝備籌獲期程，與行政院版法案有所差異。民進黨立委沈伯洋臉書表示，民眾黨團總召黃國昌寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的，他真的很生氣，看條文的時候直接在黨團罵了髒話，為什麼可以那麼壞？

沈伯洋指出，民眾黨版實際上和賣國沒兩樣，刪了約7成的國防預算，刪掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作，「台灣之盾」也沒了，他形容這是「給你買武器，不給你系統整合，不給你偵測指揮，就像你買電腦，但不給你灌系統。」

沈伯洋說，民眾黨版把購買品項寫死，內容和維基百科一樣，只要換了品項就直接完蛋；若是商購模式，等同直接洩漏底標。此外，民眾黨版把正在進行中的機密事項抹殺，國防部一年商談的努力直接付諸流水，重談的話，國防直接空窗。

沈伯洋表示，民眾黨版還寫了帝王條款，只要立院心情不好，國防部連預算都不准送進立法院，立法院也可以不審，執行延期要立法院同意，如果做到一半，立法院可以讓國防直接毀在原地，而一年一期編，就像蓋大樓一年核准你蓋一層的概念，這等於直接趕走廠商。

沈伯洋指出，由於民眾黨版刪除非紅供應鏈等事項，台灣9000個工作機會直接消失，民眾黨還騙大家會擠壓其他預算，但其實特別預算根本不會擠壓其他預算，「我不懂，為什麼那麼多民眾黨支持者可以視若無睹？」