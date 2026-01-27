快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

聽新聞
0:00 / 0:00

張又俠落馬 學者：共軍奪台時間不變、實戰演習倉促

中央社／ 華盛頓26日專電
解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美聯社
解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美聯社

解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美、台兩地的學者今天分析，這並未實質改變兩岸軍力對比，不會明顯影響軍事行動時間。繼任者可能會在習近平巨大壓力下加快聯合作戰訓練，更倉促地推進實戰演習。

中國國防部24日公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，立案調查。如今2022年組成的20屆中央軍委7人領導層有5人落馬，只剩主席習近平、副主席張升民2人。

美國學者強生（Matthew Johnson）在華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天刊出的分析中指出，這波共軍高層人事動盪，未根本上改變奪台時間表。

美國戰爭部去年底發布的「中國軍力報告」指出，解放軍正穩步推進2027年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力。

強生寫道，中央軍委的清洗行動沒有實質改變兩岸軍力對比，不會明顯加快或延後軍事行動的時間表。充其量只反映出內部的判斷：無論是為了更快速的行動，還是更周密的圍堵策略，政治忠誠與指揮體系的一致性都是前提。

張、劉於2026年1月被拔官，這時間等於正式進入為2027年做最後準備的年度訓練階段。不過，強生說，這兩位被查的時機，或許更透露了外界無法窺見的內部動態，而非外在突發情勢。

他指出，個人集權體制的設計本身就具有不透明性。決策往往源於對忠誠、恐懼與控制的算計，而外人無法看到這些考量。

「安全台灣學會」副研究員湯廣正於同一份分析中指出，相關軍事指標顯示，張、劉二人失勢，因其在兵力建設與戰爭準備方面的成果未達預期，甚至可能危及習近平要求解放軍在2027年前具備對台入侵能力的目標。

例如，官方通報明確指控張、劉對「戰鬥力建設」造成「嚴重損害」，而這項指控並未出現先前中央軍委副主席何衛東落馬的案件中。這一差異顯示，中共高層認定張、劉的作為對解放軍軍事能力產生了直接且負面的影響。

湯廣正指出，根據公開資料，張、劉可能未能達到習近平攻台的軍事建設要求，甚至可能在解放軍內部公開表達異議或抵制。此外，其他官方聲明表明，進展緩慢和阻力重重的根本原因，可能在於張和習在軍事發展時間表上的觀點存在根本分歧。

湯廣正說，張、劉被免職對解放軍攻台能力的影響，可能並非習近平的首要考量。這兩人的備戰方式與習近平的目標不符，無論他們是否留任，解放軍都無法實現2027年具備攻台能力的目標。兩人留任反而對習近平的權威構成挑戰。

湯廣正評估，雖然解放軍在2027年具備攻台能力的機率極低，但習近平很可能會任命願意執行其軍事藍圖的繼任者取代張、劉。在巨大壓力下，這些繼任者可能會加快聯合作戰訓練的步伐，並以更倉促的方式推進聯合演習甚至實戰演習。

因此，湯廣正說，雖然共軍近期不太可能攻台，但解放軍的訓練和演習活動可能會比近年來更加激進頻繁。

張、劉此次落馬，是習近平自2023年大規模整肅軍方以來，最令人矚目的撤換高層行動。整肅從火箭軍高層開始，擴大至陸、海、空三軍，最後連國防部長、數十名高階將領以及軍工產業要角也未能倖免。

解放軍 習近平 軍事

延伸閱讀

張又俠其人？為何落馬？

中共軍隊高層張又俠落馬…國防部回應「不可輕敵」 藍委認同謹慎看待

張又俠落馬 吳國光：不排除中共發動對台局部戰爭

張又俠落馬 吳國光：宣告中共21大權力重組大戲已開場

相關新聞

民眾黨團提軍購草案 上限4千億

行政院去年提出預算規模一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版條例草案內容含...

特別軍購案 馬文君：軍方隱瞞應公開資訊「裝神弄鬼」

為促成軍購特別條例草案在立院付委審查，國防部昨天拋出新論點，強調我方若在收到美方發價書四十五天內不回覆，美方就可能判斷無意採購；屆時我方還打算買，就得重啟軍售審核流程，至少耽誤八、九個月。

徐巧芯：31個無人機部隊 戰鬥加給欠半年未發

國軍標榜建立無人機戰力，去年陸軍與海軍分別成立無人機部隊，國防部並在軍購特別預算中編列廿萬架各式無人機。國民黨立委徐巧芯指出，人事行政總處至今未將新成立的卅一個無人機單位，列入「戰鬥部隊」範疇，無法領取一萬兩千元的戰鬥部隊加給。

張又俠落馬 學者：共軍奪台時間不變、實戰演習倉促

解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美、台兩地的學者今天分析，這並未實質改變兩岸軍力對比，不會明顯影響軍事行動時間。...

顧立雄：聯合火力協調中心 美軍非監軍

國防部新設最高層級「聯合火力協調中心」，傳出台美軍方已實施多次聯合幕僚作業，國防部長顧立雄昨天前往立院報告並備詢，會前受訪時證實此事。但他強調，所謂「監軍」之說絕非事實。

新聞眼／特別軍購朝野版本 可併案付委供大眾檢驗

立院本會期進入最後一周，軍購特別預算條例草案迄今未能付委；在民眾黨團提出版本後，與政院版併案審查，似乎是解套方法。然而，行政院與國防部昨晚連發新聞稿批評民眾黨團版「不完整」、「不專業」，眼看又把付委的門關緊了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。