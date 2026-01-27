聽新聞
徐巧芯：31個無人機部隊 戰鬥加給欠半年未發

聯合報／ 記者程嘉文黃婉婷／台北報導
去年國軍新成立的31個無人機單位，卻因為人事總處至今未核准他們屬於「戰鬥部隊」的資格，已經6個月領不到戰鬥部隊加給。 圖／國防部提供
國軍標榜建立無人機戰力，去年陸軍海軍分別成立無人機部隊國防部並在軍購特別預算中編列廿萬架各式無人機。國民黨立委徐巧芯指出，人事行政總處至今未將新成立的卅一個無人機單位，列入「戰鬥部隊」範疇，無法領取一萬兩千元的戰鬥部隊加給

徐巧芯還說，軍中部分幹部甚至宣稱「因為立院卡預算，才領不到加給」；為避免類似謠言，她要求國防部長顧立雄積極去向行政院爭取官兵權益，「欠錢沒有欠過年的」。

據了解，新編成無人機單位的人力是抽調其他單位，或其他單位轉型，例如海軍陸戰隊六六旅，原砲兵營與戰車營就改制為無人機營與火力營。然而，單位更名是否屬「戰鬥部隊」也須重新審定；許多官兵分發新單位後，原本可領的戰鬥加給不再，形同減薪。

徐巧芯說，去年四月起，國軍第一級戰鬥部隊加給，從每月五千元提升至一萬二千元；八月，國防部宣布無人機部隊屬於戰鬥部隊，其加給資格送交人事行政總處核備；九月，無人機部隊正式成立。然而，至今近半年，人事總處始終未核備，導致六百多位官兵六個月領不到戰鬥部隊加給，每人將近七萬二千元。

顧立雄回覆，相關單位共有卅一個，國防部將積極向人事總處協調溝通，一旦核定會補發欠款。

徐巧芯 無人機部隊 戰鬥部隊加給 軍購特別預算 國防部 國軍 顧立雄 陸戰隊 陸軍 海軍

