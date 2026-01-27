聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／特別軍購朝野版本 可併案付委供大眾檢驗

聯合報／ 本報記者程嘉文
民眾黨立院黨團昨提軍購特別條例黨版，明定預算總額上限為台幣4000億元，採一年一期方式編列。 記者陳正興／攝影
民眾黨立院黨團昨提軍購特別條例黨版，明定預算總額上限為台幣4000億元，採一年一期方式編列。 記者陳正興／攝影

立院本會期進入最後一周，軍購特別預算條例草案迄今未能付委；在民眾黨團提出版本後，與政院版併案審查，似乎是解套方法。然而，行政院國防部昨晚連發新聞稿批評民眾黨團版「不完整」、「不專業」，眼看又把付委的門關緊了。

單論內容，民眾黨團版本難謂「完整」與「專業」。國防部長顧立雄呼籲立委「先付委審查再說」，也不無道理。然而，此次軍購特別預算風波不斷，至今陷於卡關，關鍵是賴政府時代的政治大氣候，源頭因素不改，下游只會不斷出現阻塞。

特別預算可以任意舉債，堪稱副作用極強的特效藥，是不得已才能用之的緊急手段。但蔡政府以來，已把特別預算當成常態，一筆編完再一筆。賴政府變本加厲，甚至多項特別預算一起上路，儼然當成規避財政紀律的「現金卡」。只是，如今已非民進黨完全執政的「好時光」，推動政策需要遠比過去更多溝通與妥協，賴政府卻比扁、蔡時代姿態更高，如何能期待在野黨屈膝接受？

更何況，政策溝通絕不限於檯面上議事行程。行政院或國防部，不能先向各黨團簡報？甚至朝野政黨間不能交換意見？至今為止，執政團隊採取的手段，與其說是希望預算盡速付委過關，更像是期待在野黨阻攔，才可藉機拋出悲情牌與抹紅牌；抨擊政敵忽視國防，似乎比實質增進國防還重要。

對於此次空前軍事投資的內容，國防部提供資訊的透明度，至今明顯落後過去的特別預算與年度預算。諷刺的是，目前最清晰的品項，反而是美國五角大廈的公告，以及ＡＩＴ處長谷立言的演講。民眾黨團條例草案只將已知品項列入，當然內容不完整，然而，如此不完整，不正是行政團隊持續「民可使由之，不可使知之」的結果？

既然行政部門一再強調「付委了就可以討論」，在白營拋出版本後，藍營也可順勢讓法案付委，不必再當賴政府遮掩資訊的擋箭牌；這筆史上金額最大的軍購，能否禁得起檢驗？攤在社會大眾眼前檢視。

軍購特別預算 付委 民眾黨 行政院 國防部 抹紅 顧立雄 五角大廈 谷立言

延伸閱讀

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

相關新聞

民眾黨團提軍購草案 上限4千億

行政院去年提出預算規模一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版條例草案內容含...

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，國防部於26日晚間發布新聞稿表示，民眾黨版本僅擷取部分...

海鯤號第六度出海 執行「潛航前置」測試…評估後再安排淺水潛航

台灣國際造船股份有限公司今晚發布新聞稿表示，該公司所承造的海軍海鯤號潛艦，依據海試計畫於今（26）日執行「淺水潛航前置海...

國軍無人機部隊官兵被變相凍薪？徐巧芯籲顧立雄：欠錢不能過年

無人機是國軍重要新興戰力，去年陸軍與海軍分別成立無人機部隊，國防部並在軍購特別預算中編列20萬架各式無人機。立委徐巧芯卻...

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

民眾黨立院黨團今天提出4000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例草案」。行政院發言人李慧芝指出，在野黨所...

顧立雄：聯合火力協調中心 美軍非監軍

國防部新設最高層級「聯合火力協調中心」，傳出台美軍方已實施多次聯合幕僚作業，國防部長顧立雄昨天前往立院報告並備詢，會前受訪時證實此事。但他強調，所謂「監軍」之說絕非事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。