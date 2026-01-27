新聞眼／特別軍購朝野版本 可併案付委供大眾檢驗

立院本會期進入最後一周，軍購特別預算條例草案迄今未能付委；在民眾黨團提出版本後，與政院版併案審查，似乎是解套方法。然而，行政院與國防部昨晚連發新聞稿批評民眾黨團版「不完整」、「不專業」，眼看又把付委的門關緊了。

單論內容，民眾黨團版本難謂「完整」與「專業」。國防部長顧立雄呼籲立委「先付委審查再說」，也不無道理。然而，此次軍購特別預算風波不斷，至今陷於卡關，關鍵是賴政府時代的政治大氣候，源頭因素不改，下游只會不斷出現阻塞。

特別預算可以任意舉債，堪稱副作用極強的特效藥，是不得已才能用之的緊急手段。但蔡政府以來，已把特別預算當成常態，一筆編完再一筆。賴政府變本加厲，甚至多項特別預算一起上路，儼然當成規避財政紀律的「現金卡」。只是，如今已非民進黨完全執政的「好時光」，推動政策需要遠比過去更多溝通與妥協，賴政府卻比扁、蔡時代姿態更高，如何能期待在野黨屈膝接受？

更何況，政策溝通絕不限於檯面上議事行程。行政院或國防部，不能先向各黨團簡報？甚至朝野政黨間不能交換意見？至今為止，執政團隊採取的手段，與其說是希望預算盡速付委過關，更像是期待在野黨阻攔，才可藉機拋出悲情牌與抹紅牌；抨擊政敵忽視國防，似乎比實質增進國防還重要。

對於此次空前軍事投資的內容，國防部提供資訊的透明度，至今明顯落後過去的特別預算與年度預算。諷刺的是，目前最清晰的品項，反而是美國五角大廈的公告，以及ＡＩＴ處長谷立言的演講。民眾黨團條例草案只將已知品項列入，當然內容不完整，然而，如此不完整，不正是行政團隊持續「民可使由之，不可使知之」的結果？

既然行政部門一再強調「付委了就可以討論」，在白營拋出版本後，藍營也可順勢讓法案付委，不必再當賴政府遮掩資訊的擋箭牌；這筆史上金額最大的軍購，能否禁得起檢驗？攤在社會大眾眼前檢視。