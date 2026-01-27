特別軍購案 馬文君：軍方隱瞞應公開資訊「裝神弄鬼」

聽新聞
聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

為促成軍購特別條例草案在立院付委審查，國防部昨天拋出新論點，強調我方若在收到美方發價書四十五天內不回覆，美方就可能判斷無意採購；屆時我方還打算買，就得重啟軍售審核流程，至少耽誤八、九個月。

顧立雄戰立委「讓我們付委」

在野立委則與國防部長顧立雄有番脣槍舌劍。國民黨立委馬文君質疑舉債編列特別預算的必要性，顧立雄一度高聲表示：「至少讓我們付委嘛！否則怎麼討論？」馬文君反嗆，軍方刻意隱瞞應公開資訊，「裝神弄鬼」；顧立雄也回批：「我們很詳細說明，但委員不想聽。」

昨天立院外交及國防委員會詢答過程中，民進黨立委李坤城質詢，是否接受行政院版與民眾黨版本的條例草案一起付委？顧立雄回答，國防部認為在政院版之下就可修正討論，但「任何意見我們都可以到委員會去討論」。與顧立雄上周明言在野黨版本沒有必要，這番說法似有微妙變化。

馬文君點關鍵「採購未達標」

馬文君質詢時批評，如果這些軍購項目這麼重要、這麼正當，應該回到常態建軍規畫，以分年預算方式審查。顧立雄不滿表示，特別條例草案仍卡在程序委員會，如何進行實質討論？他並宣稱，上周的專報已經詳細說明，「委員你也沒來」。馬文君則說，不出席是因國防部用全機密會議包裝，「裝神弄鬼」。

馬文君說，編列特別預算有規範條件，不是只憑「現在需要」或「追求穩定性」就可以；從過去到現在，正常公務預算哪裡出現不穩定？反而是如Ｆ-16等多項新武器，預算早已核撥，卻遲遲拿不到，問題不是立院沒給錢，而是採購項目無法達標。顧立雄說，延宕與投資正當性沒有直接關係：「難道我們Ｆ-16沒交機，其他東西就都不用買了？」

馬文君提到，若特別條例通過、預算被匡列，一點二五兆元就是用完為止。顧立雄立刻插話，指如此說法並非事實，一點二五兆元只是上限金額，條例通過後仍須提出詳細預算項目給立院。馬文君回應，實務上就是一旦匡列，就往往用到上限，幾乎沒有後續修正檢討、甚至喊停的空間，不像年度預算能逐年仔細審查。她表示，真正該討論的不是內容刪不刪，而是這些項目是否需編特別預算？顧立雄說：「委員這樣講，至少還是要付委一下吧！始終不付委，要怎麼討論？」

國防部稱再不回覆 美恐重審

戰規司長黃文啓則表示，日前美國政府公布的對台軍售，距今已超過卅天，近期我方就會拿到發價書。依規定四十五天內應予答覆，理論上可延長，但美方並非一定准，屆時程序要就再走一遍，起碼多耗八、九個月。

特別預算 付委 軍售 特別條例 顧立雄 馬文君 國防部 軍購 民眾黨

