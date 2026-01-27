聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨團提軍購草案 上限4千億

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李成蔭程嘉文唐筱恬／台北報導
民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）表示，條例採一年一期方式編列。記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）表示，條例採一年一期方式編列。記者陳正興／攝影

行政院去年提出預算規模一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版條例草案內容含糊，預算編列有浮濫之嫌，並要求賴清德總統先赴立院報告，因此多次封殺。民眾黨立法院黨團昨天先推自提黨版，明定預算總額上限為新台幣四千億元，採一年一期方式編列。

針對民眾黨團提軍購特別條例草案，國民黨團將另提版本或提出修正動議，尚在斟酌中，預估下個會期才會提出。

國民黨團書記長羅智強昨重申，「卡國防的是賴清德」，只要賴總統到立院報告並備詢，同時編列軍人加薪、警消退休金等預算，不管軍購特別條例、總預算案自然都能夠審查。

在民眾黨團提黨版後，今天立院程序委員會是否續擋政院版草案？民眾黨團總召黃國昌表示，藍白黨團已取得初步共識，「今天程序委員會應該不會審定議程」，國民黨團希望暫緩審定議程，民眾黨團也同意。

羅列項目金額 採一年一期

民眾黨團昨天舉行記者會，宣布提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。民眾黨政策會執行長賴香伶表示，民眾黨嚴肅看待國防議題，絕對不是為反對而反對，就連許多退役將領也都憂心民進黨政府極度不尊重專業。

該草案共有八個條文，立法目的未見行政院版的「台灣之盾」、「非紅供應鏈」等字眼；不同於政院版草案僅列出採購武器的大略項目，民眾黨團版本清楚羅列採購項目及合計金額，包括Ｍ109Ａ七自走砲六十門、海馬士多管火箭飛彈系統八十二套、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈七十套、拖式2Ｂ反裝甲飛彈廿四套，還有其他因應國軍作戰能力急速提升需求且已取得外國同意售出的項目。

針對特別預算總額，民眾黨團草案將上限為四千億元，預算編製不受預算法第廿三條及第八十四條規定限制，採購採用一年一期方式編列，期滿後之後續預算及期程，經立法院同意後分期辦理預算籌編及審議。

政院批民眾黨版 窒礙難行

此外，行政院在該條例通過後一個月內，應該向立院提出相關專案報告，經過同意後始得籌編預算案。第二期開始的特別預算案，政院應在立院審議時提出採購進度、付款情形、裝備到貨及驗收狀況、次期特別預算案籌編及支用規劃專案報告。

不過，從行政院到國防部，昨晚都發出新聞稿批評民眾黨團草案有諸多缺點。

行政院發言人李慧芝指出，該版本缺乏戰略構想、沒有建軍規畫、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。國防部表示，國軍建案作業為依據敵情考量，確認所需的武器裝備，呈報政院通過，才可編列預算，絕非「以政治宣示取代專業審查」。

民眾黨 特別條例 軍購 特別預算 國民黨 黃國昌

延伸閱讀

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

相關新聞

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，國防部於26日晚間發布新聞稿表示，民眾黨版本僅擷取部分...

海鯤號第六度出海 執行「潛航前置」測試…評估後再安排淺水潛航

台灣國際造船股份有限公司今晚發布新聞稿表示，該公司所承造的海軍海鯤號潛艦，依據海試計畫於今（26）日執行「淺水潛航前置海...

國軍無人機部隊官兵被變相凍薪？徐巧芯籲顧立雄：欠錢不能過年

無人機是國軍重要新興戰力，去年陸軍與海軍分別成立無人機部隊，國防部並在軍購特別預算中編列20萬架各式無人機。立委徐巧芯卻...

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

民眾黨立院黨團今天提出4000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例草案」。行政院發言人李慧芝指出，在野黨所...

廣角鏡／海鯤號出海 潛航前置測試

進度延宕的國造潛艦原型艦海鯤號，昨天從高雄港第六度出海測試。上午十一時許，海鯤號從停泊的高雄港二港口出海進行海測，不過海...

民眾黨團提軍購草案 上限4千億

行政院去年提出預算規模一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版條例草案內容含...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。