國軍無人機部隊官兵被變相凍薪？徐巧芯籲顧立雄：欠錢不能過年

無人機是國軍重要新興戰力，去年陸軍與海軍分別成立無人機部隊，國防部並在軍購特別預算中編列20萬架各式無人機。立委徐巧芯卻發現，人事行政總處至今未將新成立的31個無人機單位，列入「戰鬥部隊」範疇，導致官兵無法領取12000元的戰鬥部隊加給。軍中部分幹部甚至宣稱，因為立院卡預算才領不到加給的謠言。她要求國防部長顧立雄積極為官兵爭取權益，「欠錢沒有欠過年的」。

軍中人士指出，新編成無人機單位的人力，來自抽調其他單位，或由其他單位轉型。例如海軍陸戰隊六六旅，將砲兵營與戰車營改制為無人機營與火力營。然而單位更名後是否屬「戰鬥部隊」，也必須重新審定。許多官兵分發新單位後，原本可領的戰鬥加給不再，形同減薪。

徐巧芯說，去年4月起，國軍第一級戰鬥部隊加給，從每月5000元提升至12000元；8月，國防部宣布無人機部隊屬於戰鬥部隊，其加給資格送交人事行政總處核備；9月：無人機部隊正式成立。然而至今近半年，人事總處始終未核備，導致600多位官兵已經6個月領不到戰鬥部隊加給，等於每人將近72000元。

徐巧芯並出示截圖，指出澎防部被官兵詢問戰鬥部隊加給，卻回答因國防預算被立院卡住，所以才發不出。她強調如此說法完全悖乎事實，去年政院提升戰鬥部隊加給金額，所需的59億元追加預算，早就在立院通過，其他官兵都已經領到。

她表示，農曆新年對國人是重要節日，官兵們被虧欠到現在的戰鬥加給，可能就是用來發紅包、回家過年的錢，至今卻壓著不給，怎能如此苛待國軍弟兄？於情於理於法，都不該欠錢欠過年，應該在年前完成核備。她要求顧立雄強力向政院爭取，「人事總處再不同意，我幫你去吵。」

顧立雄回覆，相關單位共有31個，國防部將積極向人事總處協調溝通，一旦核定會補發欠款。國防部主計局長謝其賢中將也說，目前年度預算卡在立法院，不會對官兵加給的發放產生影響。