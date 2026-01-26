海鯤號第六度出海 執行「潛航前置」測試…評估後再安排淺水潛航

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
海鯤號潛艦於1月26日第六度進行海試，科目為「淺水潛航」的前置測試。圖／台灣國際造船
台灣國際造船股份有限公司今晚發布新聞稿表示，該公司所承造的海軍海鯤號潛艦，依據海試計畫於今（26）日執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試項目包括聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項，均順利完成，測試結果將納入「潛航安全評估」參考根據。

台船表示，將持續偕同海軍監造人員及國外原廠技協，共同執行全艦系統水下功能與性能的測試驗收，確認達到潛航安全條件，並且經評估後，按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。

海鯤艦於去年曾進行五次浮航測試：時間為6月17日、6月26日、7月3日、11月27日、11月28日。先前一度傳出，今天的第六度測試將要實施淺水潛航，事實證明僅為前置準備作業。

