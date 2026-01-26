海鯤號第六度出海 執行「潛航前置」測試…評估後再安排淺水潛航

延誤交艦的國造潛艦原型艦海鯤號，今天上午11時出高雄港出海測試。據了解，海鯤艦今天將首度在高雄外海下潛，但外海風浪大，本報記者捕捉到海鯤艦頂強風破浪第6度出海測試，還有軍事迷拉紅布條喊加油。

2026-01-26 13:06