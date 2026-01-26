民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，國防部於26日晚間發布新聞稿表示，民眾黨版本僅擷取部分知會美國國會程序之品項，內容不完整，也欠缺專業評估；國軍建案作業係依據敵情考量，確認所需之武器裝備，呈報政院通過，才可編列預算，絕非「以政治宣示取代專業審查」。

國防部新聞稿四點說明如下：

二、美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

三、國防部特别預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最終價款、品項、期程與交運時間。

四、國防部特別條例之完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，已於115年1月19日，向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。