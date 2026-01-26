快訊

民眾黨版軍購條例草案 國防部晚間發4大聲明

涉逃漏稅200億韓元破演藝圈紀錄 車銀優打破沉默道歉了

遭4車輾斃 25歲替代役男國立大學畢業擁雙學士學位

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／ 聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／ 聯合報系資料照

民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，國防部於26日晚間發布新聞稿表示，民眾黨版本僅擷取部分知會美國國會程序之品項，內容不完整，也欠缺專業評估；國軍建案作業係依據敵情考量，確認所需之武器裝備，呈報政院通過，才可編列預算，絕非「以政治宣示取代專業審查」。

國防部新聞稿四點說明如下：

一、國軍建案作業程序，係考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」之邏輯思維，確認所需籌購之武器裝備。凡達新台幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在台協會之公開肯定，適與「以政治宣示取代專業審查」者相反。

二、美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

三、國防部特别預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最終價款、品項、期程與交運時間。

四、國防部特別條例之完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，已於115年1月19日，向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

國防部 美國 特別條例 民眾黨 國軍

延伸閱讀

自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

1.25兆軍購爭議 馬文君顧立雄互嗆「裝神弄鬼」「根本不想聽」

影／土方回填農地改良惹議 民團呼籲速提草案預告送審

相關新聞

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，國防部於26日晚間發布新聞稿表示，民眾黨版本僅擷取部分...

影／延誤交艦趕進度 海鯤潛艦今午再度出海

延誤交艦的國造潛艦原型艦海鯤號，今天上午11時再度頂強風破浪出海測試，由於今天高雄海象不佳，風浪大，海鯤號在軍方快艇護衛...

國軍設聯合火力協調中心 顧立雄證實台美共同協作

國防部新設最高層級「聯合火力協調中心」，傳出台美軍方已實施多次聯合幕僚作業，國防部長顧立雄今（26）天前往立院報告並備詢...

國防特別條例未付委 國防部：拖延軍備取得

朝野關注8年新台幣1.25兆元國防特別條例，國防部長顧立雄今天表示，不付委審查就無法討論每個項目的迫切性；戰略規劃司長黃...

海鯤號延誤交艦 今早頂強風破浪出高雄港將首度外海下潛測試

延誤交艦的國造潛艦原型艦海鯤號，今天上午11時出高雄港出海測試。據了解，海鯤艦今天將首度在高雄外海下潛，但外海風浪大，本報記者捕捉到海鯤艦頂強風破浪第6度出海測試，還有軍事迷拉紅布條喊加油。

張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說

中共解放軍兩大高層，中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉對台海情勢有何影響？國防部長顧立雄今天在立院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。