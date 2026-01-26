中共軍隊高層張又俠落馬…國防部回應「不可輕敵」 藍委認同謹慎看待

「解放軍高層雖落馬，國軍不可輕敵！」國防部長顧立雄26日被藍委王鴻薇問到對中共軍方高層張又俠等人遭調查的看法時如此回覆，王鴻薇也表示了肯定；綠委林楚茵則詢問，白委黃國昌將資料帶出是否會影響對美軍購的溝通？顧立雄僅表示，國防特別條例與常態預算無法付委較有影響。

侵台壓力不會減少

立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。國民黨立委王鴻薇詢問顧立雄，中國中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立兩人因涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，中共是否會暫緩侵台壓力？

「中國侵台的壓力不會因此減少！」顧立雄回應說，但王鴻薇質疑，目前中國7個中央軍委只剩下2個，有人認為對台威脅就會降低，不太可能對台灣發動大規模軍事行動。不過顧立雄回說，中國近年來國防預算每年以7到8%的速度增加，持續有聯合戰備警巡、進行針對我國的大規模軍演出現，應該還是要嚴陣以待。

國軍維持高戰備能力

王鴻薇肯定的說，國防部料敵從寬的態度是正確的，以去年來說，即使國防部長李尚福、中央軍委苗華等人落馬，但還是有2個圍台軍演，雖然中國官員多次遭到大規模清洗，但還是有7次圍台軍演。王鴻薇又問說，國防部也還是保持總統賴清德曾說「2027年中共有攻台『準備』」的態度嗎？對此，顧立雄說，國軍的目標是維持高戰備能力。

民進黨立委林楚茵則詢問，民眾黨立委黃國昌將機密資料帶出來的行為，美方應該也有看到，這是否會對未來與美方採購武器或軍購有信任危機的影響？顧立雄並未直接回答，而是說重點是特別條例在立法院還是要有比較明確的動作，若特別條例與常態國防預算遲遲無法付委，國防部很難與美方進行好的溝通。

美國要盟邦加強防禦

顧立雄進一步表示，日本要增加9兆日圓國防預算，美國、菲律賓、澳洲與紐西蘭都要強化國防，台灣在第一島鏈扮演如此關鍵的角色，自己要有建構自我防衛的能力，這是國際都關切的事項。另外，美方就是要在西太平洋建立拒止型防禦，並要求盟友共同加強防禦，台灣不可能在這樣的趨勢置身事外，因此還是希望相關預算與法案儘速付委。

