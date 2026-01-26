快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

中共軍隊高層張又俠落馬…國防部回應「不可輕敵」 藍委認同謹慎看待

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部長顧立雄上午前往立院備詢，媒體問及中共軍方高層落馬對台海局勢的影響，顧立雄未正面回應。聯合報記者陳正興／攝影
國防部長顧立雄上午前往立院備詢，媒體問及中共軍方高層落馬對台海局勢的影響，顧立雄未正面回應。聯合報記者陳正興／攝影

「解放軍高層雖落馬，國軍不可輕敵！」國防部顧立雄26日被藍委王鴻薇問到對中共軍方高層張又俠等人遭調查的看法時如此回覆，王鴻薇也表示了肯定；綠委林楚茵則詢問，白委黃國昌將資料帶出是否會影響對美軍購的溝通？顧立雄僅表示，國防特別條例與常態預算無法付委較有影響。

侵台壓力不會減少

立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。國民黨立委王鴻薇詢問顧立雄，中國中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立兩人因涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，中共是否會暫緩侵台壓力？

「中國侵台的壓力不會因此減少！」顧立雄回應說，但王鴻薇質疑，目前中國7個中央軍委只剩下2個，有人認為對台威脅就會降低，不太可能對台灣發動大規模軍事行動。不過顧立雄回說，中國近年來國防預算每年以7到8%的速度增加，持續有聯合戰備警巡、進行針對我國的大規模軍演出現，應該還是要嚴陣以待。

國軍維持高戰備能力

王鴻薇肯定的說，國防部料敵從寬的態度是正確的，以去年來說，即使國防部長李尚福、中央軍委苗華等人落馬，但還是有2個圍台軍演，雖然中國官員多次遭到大規模清洗，但還是有7次圍台軍演。王鴻薇又問說，國防部也還是保持總統賴清德曾說「2027年中共有攻台『準備』」的態度嗎？對此，顧立雄說，國軍的目標是維持高戰備能力。

民進黨立委林楚茵則詢問，民眾黨立委黃國昌將機密資料帶出來的行為，美方應該也有看到，這是否會對未來與美方採購武器或軍購有信任危機的影響？顧立雄並未直接回答，而是說重點是特別條例在立法院還是要有比較明確的動作，若特別條例與常態國防預算遲遲無法付委，國防部很難與美方進行好的溝通。

美國要盟邦加強防禦

顧立雄進一步表示，日本要增加9兆日圓國防預算，美國、菲律賓、澳洲與紐西蘭都要強化國防，台灣在第一島鏈扮演如此關鍵的角色，自己要有建構自我防衛的能力，這是國際都關切的事項。另外，美方就是要在西太平洋建立拒止型防禦，並要求盟友共同加強防禦，台灣不可能在這樣的趨勢置身事外，因此還是希望相關預算與法案儘速付委。

【更多精采內容，詳見

國防部 顧立雄 王鴻薇 國防預算

延伸閱讀

國軍設聯合火力協調中心 顧立雄證實台美共同協作

1.25兆軍購爭議 馬文君顧立雄互嗆「裝神弄鬼」「根本不想聽」

影／中共解放軍高層異動影響台海情勢？ 顧立雄：持續掌握可能的企圖

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

相關新聞

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，國防部於26日晚間發布新聞稿表示，民眾黨版本僅擷取部分...

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

民眾黨立院黨團今天提出4000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例草案」。行政院發言人李慧芝指出，在野黨所...

海鯤號第六度出海 執行「潛航前置」測試…評估後再安排淺水潛航

台灣國際造船股份有限公司今晚發布新聞稿表示，該公司所承造的海軍海鯤號潛艦，依據海試計畫於今（26）日執行「淺水潛航前置海...

中共軍隊高層張又俠落馬…國防部回應「不可輕敵」 藍委認同謹慎看待

「解放軍高層雖落馬，國軍不可輕敵！」國防部長顧立雄26日被藍委王鴻薇問到對中共軍方高層張又俠等人遭調查的看法時如此回覆，王鴻薇也表示了肯定…

影／延誤交艦趕進度 海鯤潛艦今午再度出海

延誤交艦的國造潛艦原型艦海鯤號，今天上午11時再度頂強風破浪出海測試，由於今天高雄海象不佳，風浪大，海鯤號在軍方快艇護衛...

國軍設聯合火力協調中心 顧立雄證實台美共同協作

國防部新設最高層級「聯合火力協調中心」，傳出台美軍方已實施多次聯合幕僚作業，國防部長顧立雄今（26）天前往立院報告並備詢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。