快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

國防特別條例未付委 國防部：拖延軍備取得

中央社／ 台北26日電

朝野關注8年新台幣1.25兆元國防特別條例國防部顧立雄今天表示，不付委審查就無法討論每個項目的迫切性；戰略規劃司長黃文啓則說，已知會美國國會的每一項都是各國大量採購項目，若無法簽署發價書將拖延軍備取得期程，且軍購案若延後，將影響國內無人機廠商投資意願。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，經濟部、國發會、國科會列席，並備質詢。

多位民進黨立委質詢時關切8年1.25兆元國防特別條例以及年度國防預算至今未付委。陳俊宇詢問，國防部先前示警預算審議延宕恐導致裝備交貨期被他國插隊，哪些武器會特別受到衝擊，對整備期程影響為何。

國防部戰略規劃司長黃文啓答詢指出，目前已知會美國國會的項目，幾乎每一項都是各國將大量採購的項目，各國面對主要威脅包含中共、俄羅斯以及北韓，防空飛彈跟反彈道飛彈的需求幾乎一致，而地面作戰，輕便的反裝甲武器以及精準火砲，尤其是155公厘彈藥明顯需求。

黃文啓補充說，近期應會拿到美方5項軍售案的發價書，如果在45天效期內沒有處理，而美方不同意延長，台灣得重新走一次整個程序，而上次從台灣提出需求到美國國會被知會，中間花了8個月時間。若與美方議談、簽署發價書的時程延宕，拖延時間會更進一步擴大。

關於國防產業建構，黃文啓回覆民進黨立委王定宇時指出，國防特別條例包含20餘萬架小型無人機，這是希望帶動國內廠商進行初步投資產線，軍備局已進行兩年期4萬5000架的招商說明，若這時軍購案延後，恐怕廠商就會觀望。

王定宇追問，是否錯過就很難了，黃文啓點頭回覆。黃文啓另說明，戰備軍需還有急缺彈藥項目以及軍備產線擴張，都會受到影響。

至於跨年期特別預算必要性，顧立雄答詢時表示，上週機密會議已全盤說明8年1.25兆元國防特別條例的項目，特別是不對稱戰力以及防衛韌性的籌獲。在預算規模的完整性與穩定性下，才能建構高度強韌、全面嚇阻的防衛能力。

國民黨立委馬文君則認為，8年1.25兆元國防特別條例的項目應回到建軍規劃，分年編列預算、逐條審查。顧立雄回應，如果連付委審查都不肯，每一個項目籌獲的必要性跟迫切性，根本沒有辦法進行討論；國防部在機密專報有詳細說明，馬文君也沒有出席。

至於年度預算，顧立雄說，這不僅影響新增計畫案，就算是作業維持費，項目編列金額若高於去年度金額，差額就不能執行，包括海馬士多管火箭飛彈系統是儘速交付項目之一，另有標槍、刺針、戰術數據鏈路及聯戰指管系統維護、F-16後續訓練等，影響會非常大。

國防部 特別條例 顧立雄

延伸閱讀

張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說

影／美軍進駐國軍「聯合火力中心」？顧立雄否認監軍

顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

「法律上」軍購項目不能公開？顧立雄：這是尊重國會

相關新聞

海鯤號延誤交艦 今早頂強風破浪出高雄港7度出海測試

延誤交艦的國造潛艦原型艦海鯤號，昨上午出高雄港第6度出海測試。據了解，海鯤艦昨首度在高雄外海首度下潛；今天上午11時許，...

國防特別條例未付委 國防部：拖延軍備取得

朝野關注8年新台幣1.25兆元國防特別條例，國防部長顧立雄今天表示，不付委審查就無法討論每個項目的迫切性；戰略規劃司長黃...

張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說

中共解放軍兩大高層，中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉對台海情勢有何影響？國防部長顧立雄今天在立院...

影／美軍進駐國軍「聯合火力中心」？顧立雄否認監軍

國軍近年自製與外購獲得多項遠程打擊武器，本報今天報導，國防部將設立「火力聯合協調中心」，並且有美方人員進駐，雙方共同進行...

蔣經國訪美遇刺我曾擬強硬報復 蔣經國寬懷不追究

美東時間1970年4月24日，行政院副院長蔣經國前往紐約Plaza飯店發表演說前，遭台獨暴力份子開槍行刺未成，兇手與共犯兩人在現場遭美國警方逮捕，美國總統尼克森為了紐約發生暴力份子恐怖攻擊事件，分別向蔣中正總統與蔣經國道歉，事後台灣方面曾經檢討424刺蔣案的各種因應對策，當時在外交部北美司服務的戴瑞明回憶，政府有關刺蔣案的對策，從最嚴厲的以牙還牙，到和緩對待等措施，蔣經國最後選擇以和緩方式處理，可見蔣經國心胸寬大。

對岸目標能不能打？圖解台美火力協調中心 影響哪些國軍戰力

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。