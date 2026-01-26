國防特別條例未付委 國防部：拖延軍備取得

朝野關注8年新台幣1.25兆元國防特別條例，國防部長顧立雄今天表示，不付委審查就無法討論每個項目的迫切性；戰略規劃司長黃文啓則說，已知會美國國會的每一項都是各國大量採購項目，若無法簽署發價書將拖延軍備取得期程，且軍購案若延後，將影響國內無人機廠商投資意願。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，經濟部、國發會、國科會列席，並備質詢。

多位民進黨立委質詢時關切8年1.25兆元國防特別條例以及年度國防預算至今未付委。陳俊宇詢問，國防部先前示警預算審議延宕恐導致裝備交貨期被他國插隊，哪些武器會特別受到衝擊，對整備期程影響為何。

國防部戰略規劃司長黃文啓答詢指出，目前已知會美國國會的項目，幾乎每一項都是各國將大量採購的項目，各國面對主要威脅包含中共、俄羅斯以及北韓，防空飛彈跟反彈道飛彈的需求幾乎一致，而地面作戰，輕便的反裝甲武器以及精準火砲，尤其是155公厘彈藥明顯需求。

黃文啓補充說，近期應會拿到美方5項軍售案的發價書，如果在45天效期內沒有處理，而美方不同意延長，台灣得重新走一次整個程序，而上次從台灣提出需求到美國國會被知會，中間花了8個月時間。若與美方議談、簽署發價書的時程延宕，拖延時間會更進一步擴大。

關於國防產業建構，黃文啓回覆民進黨立委王定宇時指出，國防特別條例包含20餘萬架小型無人機，這是希望帶動國內廠商進行初步投資產線，軍備局已進行兩年期4萬5000架的招商說明，若這時軍購案延後，恐怕廠商就會觀望。

王定宇追問，是否錯過就很難了，黃文啓點頭回覆。黃文啓另說明，戰備軍需還有急缺彈藥項目以及軍備產線擴張，都會受到影響。

至於跨年期特別預算必要性，顧立雄答詢時表示，上週機密會議已全盤說明8年1.25兆元國防特別條例的項目，特別是不對稱戰力以及防衛韌性的籌獲。在預算規模的完整性與穩定性下，才能建構高度強韌、全面嚇阻的防衛能力。

國民黨立委馬文君則認為，8年1.25兆元國防特別條例的項目應回到建軍規劃，分年編列預算、逐條審查。顧立雄回應，如果連付委審查都不肯，每一個項目籌獲的必要性跟迫切性，根本沒有辦法進行討論；國防部在機密專報有詳細說明，馬文君也沒有出席。

至於年度預算，顧立雄說，這不僅影響新增計畫案，就算是作業維持費，項目編列金額若高於去年度金額，差額就不能執行，包括海馬士多管火箭飛彈系統是儘速交付項目之一，另有標槍、刺針、戰術數據鏈路及聯戰指管系統維護、F-16後續訓練等，影響會非常大。