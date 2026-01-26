聽新聞
張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說
中共解放軍兩大高層，中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉對台海情勢有何影響？國防部長顧立雄今天在立院對此問題不願正面回答，只強調會持續掌握中共可能的企圖，並且強化自衛力量。
顧立雄說，國軍會持續地高度關注中共黨政軍高層異常變動。就國軍的立場，基於中共從來不放棄武力犯台，我方重視的是利用各種聯合情監偵手段，以及與友盟交換情資，掌握各種徵候，判斷中共可能的企圖，然後不斷地強化自我防衛力量，因應任何可能的突發狀況。
記者追問，國防部是否認為此舉可能加速中共決定犯台？顧立雄回答，不是單看哪一個高層異動就推斷，我們要的是全面掌握對方的軍事面跟非軍事面，所有這些徵候所反映的中方可能企圖跟行動，來加以綜合判斷。
