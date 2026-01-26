快訊

張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄26日到立院備詢，被媒體問及中共軍方高層落馬對台海局勢的影響，顧立雄不願明說。記者程嘉文／攝影
國防部長顧立雄26日到立院備詢，被媒體問及中共軍方高層落馬對台海局勢的影響，顧立雄不願明說。記者程嘉文／攝影

中共解放軍兩大高層，中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉對台海情勢有何影響？國防部顧立雄今天在立院對此問題不願正面回答，只強調會持續掌握中共可能的企圖，並且強化自衛力量。

顧立雄說，國軍會持續地高度關注中共黨政軍高層異常變動。就國軍的立場，基於中共從來不放棄武力犯台，我方重視的是利用各種聯合情監偵手段，以及與友盟交換情資，掌握各種徵候，判斷中共可能的企圖，然後不斷地強化自我防衛力量，因應任何可能的突發狀況。

記者追問，國防部是否認為此舉可能加速中共決定犯台？顧立雄回答，不是單看哪一個高層異動就推斷，我們要的是全面掌握對方的軍事面跟非軍事面，所有這些徵候所反映的中方可能企圖跟行動，來加以綜合判斷。

中共 國防部 顧立雄

相關新聞

美軍進駐國軍「聯合火力中心」？顧立雄否認監軍

國軍近年自製與外購獲得多項遠程打擊武器，本報今天報導，國防部將設立「火力聯合協調中心」，並且有美方人員進駐，雙方共同進行...

蔣經國訪美遇刺我曾擬強硬報復 蔣經國寬懷不追究

美東時間1970年4月24日，行政院副院長蔣經國前往紐約Plaza飯店發表演說前，遭台獨暴力份子開槍行刺未成，兇手與共犯兩人在現場遭美國警方逮捕，美國總統尼克森為了紐約發生暴力份子恐怖攻擊事件，分別向蔣中正總統與蔣經國道歉，事後台灣方面曾經檢討424刺蔣案的各種因應對策，當時在外交部北美司服務的戴瑞明回憶，政府有關刺蔣案的對策，從最嚴厲的以牙還牙，到和緩對待等措施，蔣經國最後選擇以和緩方式處理，可見蔣經國心胸寬大。

對岸目標能不能打？圖解台美火力協調中心 影響哪些國軍戰力

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署。

服役30年 經國號戰機雷達升級測試

服役卅年的國造經國號戰鬥機，可望迎來新一波性能提升。空軍委託中科院研發相位陣列雷達，以主動電子掃描更換現役的機械掃描式雷...

海鯤號 今首度下潛測試

進度延宕的國造潛艦原型艦海鯤號，今上午出高雄港第六度出海測試。據了解，這次海鯤艦將會在高雄外海首度測試下潛。

