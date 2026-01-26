美進駐聯合火力協調中心？顧立雄：監軍絕非事實

快訊

中央社／ 台北26日電

媒體報導，國防部成立「聯合火力協調中心」，有美方人員進駐，並指為「另類監軍」。國防部長顧立雄今天表示，監軍之說絕非事實，台美軍事交流已制度化，以強化台灣防衛作戰能力。

聯合報報導，國防部新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，且席位有大批美國友盟人員所屬，台美傳已實施聯合幕僚作業。聯合報指這是「美國另類監軍」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，經濟部、國發會、國科會列席，並備質詢。

顧立雄於會前接受聯訪表示，「監軍」之說絕非事實。台美軍事交流已制度化，深化各領域合作以強化台灣防衛作戰能力，細節不方便透露，而相關既有指揮機制都存在。

媒體另詢問，媒體報導指「國共論壇」沒著落，是因北京對國民黨阻擋軍購預算的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」。

顧立雄說明，不管是年度總預算案的國防部預算或是8年新台幣1.25兆元軍購特別條例，都是因應敵情威脅以及聯合防衛作戰能力的需要，這些預算對國家安全至關重要，懇切希望朝野不分黨派強化自我防衛能力。

顧立雄強調，已公布已知會國會的多項案項，也跟美方有過討論；這些整體性規畫關乎儘速進一步提升防衛能力，期盼朝野支持，也願與各黨派溝通，將預算案付委，進入實質審查程序。

至於中共高層張又俠、劉振立落馬，顧立雄則說，持續高度關注中共黨政軍高層的異常變動，但基於中國從來不放棄以武力犯台，國軍重視的是持續以聯合情監偵手段以及與友盟交換情資，掌握各種徵候以判斷中國可能企圖，並持續強化自我防衛能力，因應任何可能突發狀況。

相關新聞

張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說

中共解放軍兩大高層，中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉對台海情勢有何影響？國防部長顧立雄今天在立院...

美軍進駐國軍「聯合火力中心」？顧立雄否認監軍

國軍近年自製與外購獲得多項遠程打擊武器，本報今天報導，國防部將設立「火力聯合協調中心」，並且有美方人員進駐，雙方共同進行...

蔣經國訪美遇刺我曾擬強硬報復 蔣經國寬懷不追究

美東時間1970年4月24日，行政院副院長蔣經國前往紐約Plaza飯店發表演說前，遭台獨暴力份子開槍行刺未成，兇手與共犯兩人在現場遭美國警方逮捕，美國總統尼克森為了紐約發生暴力份子恐怖攻擊事件，分別向蔣中正總統與蔣經國道歉，事後台灣方面曾經檢討424刺蔣案的各種因應對策，當時在外交部北美司服務的戴瑞明回憶，政府有關刺蔣案的對策，從最嚴厲的以牙還牙，到和緩對待等措施，蔣經國最後選擇以和緩方式處理，可見蔣經國心胸寬大。

對岸目標能不能打？圖解台美火力協調中心 影響哪些國軍戰力

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署。

服役30年 經國號戰機雷達升級測試

服役卅年的國造經國號戰鬥機，可望迎來新一波性能提升。空軍委託中科院研發相位陣列雷達，以主動電子掃描更換現役的機械掃描式雷...

海鯤號 今首度下潛測試

進度延宕的國造潛艦原型艦海鯤號，今上午出高雄港第六度出海測試。據了解，這次海鯤艦將會在高雄外海首度測試下潛。

