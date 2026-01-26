聽新聞
海鯤號 今首度下潛測試

聯合報／ 記者程嘉文高凌雲洪哲政／台北報導

進度延宕的國造潛艦原型艦海鯤號，今上午出高雄港第六度出海測試。據了解，這次海鯤艦將會在高雄外海首度測試下潛。

消息人士指出，造成海鯤艦交艦延誤的最大原因，是整合式儎台管理系統，與艦上其他感測、武器系統無法有效連通。該問題已經在數十名外籍顧問協助下獲得初步解決，儎台與各系統間訊號構連正常，台船與海軍將今年六月訂為交艦目標。

海鯤艦於去年曾進行五次浮航測試，海軍司令部回應，台船、海軍及國外原廠技協目前正共同執行海鯤艦的測試驗收，逐步完成各階段履驗條件，將依照合約會同審監單位驗證，另行評估交艦時點。

依海軍與台船合約，海鯤艦原應於去年十一月完成海測交艦。國防部顧立雄日前表示，目前每天依合約，對台船計罰台幣十九萬元。

海鯤艦 國防部 潛艦 高雄港 顧立雄

