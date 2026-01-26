服役30年 經國號戰機雷達升級測試

服役卅年的國造經國號戰鬥機，可望迎來新一波性能提升。空軍委託中科院研發相位陣列雷達，以主動電子掃描更換現役的機械掃描式雷達，原型機日前已經首度升空測試。新款雷達可以提升偵測距離、抗干擾能力、多功能處理能力。先前F-16A/B機隊進行的F-16V改良，計畫核心也是換裝相位陣列雷達。

相位陣列雷達的概念類似昆蟲的複眼，由大量「小眼睛」組成。優點包括即使部分單元故障，雷達仍能發揮作用；也可一心多用，同時掃描多個目標。此外，雷達天線固定，比起傳統雷達的天線必須持續擺動，故障率也較低。

依據工作原理，相位陣列雷達分為被動電子掃描陣列（ＰＥＳＡ）與主動電子掃描陣列（ＡＥＳＡ）。前者由大型發射機產生雷達波，分給天線上多個單元發射，後者則每個單元本身都具備發射能力。ＰＥＳＡ技術開發較早，例如美軍愛國者飛彈的MPQ-53、海軍神盾系統的SPY-1，都屬ＰＥＳＡ雷達；近年新的雷達均屬ＡＥＳＡ，例如F-16V改良所用的APG-83，新一代神盾艦的SPY-6等。

中科院很早就能製造ＰＥＳＡ，例如陸軍防空部隊的蜂眼雷達。但海軍原規畫在下一代飛彈巡防艦，裝置自製的相位陣列雷達，卻因重量過大等因素，性能始終不達標，最後導致計畫流產。

軍方官員表示，中科院近兩年在ＡＥＳＡ雷達技術明顯進步，最大原因是結合國內業者，在氮化鎵製程取得突破。氮化鎵是製造雷達核心關鍵組件的半導體材料，功率比先前使用的砷化鎵大幅提升，因而可縮小天線尺寸。官員透露，去年八月中科院龍門園區傳出實驗室火警，就是射頻功率高於預期，導致吸波材質冒出濃煙。

經國號的改良計畫也包括強化距外攻擊能力，在先前「海空戰力提升」特別預算中，以一二六億元增產攻擊機場等目標的「萬劍」飛彈；由雄風三型修改而成的空射超音速「雄鷙」反艦飛彈，目前也在測試中。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說，未來十年內，國軍難有更新一代戰機服役，經國號性能提升至與改良後的F-16一樣，具備「四代半」戰機的實力，多少能應付未來的空防所需；除了開發長程的對空與對地武器，電子戰的能力也是經國號亟待加強之處。

軍事專家施孝瑋指出，經國號內載油量小，續航力也在一小時左右，因應共機騷擾這類灰色地帶行動，頻繁起降對飛機與人員都是嚴重耗損，想要解決「短腿」問題，建立空中加油能量是釜底抽薪的方法。