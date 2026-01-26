國造高頻無線電獲美認證 可與美軍互通

台美在國防部成立「聯合火力協調中心」，台美部隊戰時通訊互通也有進展。中科院證實，國造新型高頻無線電（ＨＦ）通信機，歷經多年延遲，月前甫獲得美國國防部「整合互通性（ＪＩＴＣ）認證」，台美兩軍將可互通，便於聯合作戰，將陸續交裝。

ＪＩＴＣ認證是美國國防部專用於驗證資訊及通訊設備的驗測，確保設備能與美國防部現有通訊系統互通。國軍ＨＦ通信機主要部署在軍團、聯兵旅、戰術單位與外離島指揮所等，為提升抗干擾及反制偵搜、竊聽，提升語音保密性，海軍司令部二○一九年度提出「遠指專案」通信機換裝計畫，規畫籌購各類型高頻通信機一○九○台；原規畫辦理期程為二○一九至二○二三年度完成，總經費四十八億七一○九萬元。

但該計畫延宕至二○二六年度，總經費調整為四十八億三四○九萬元，各需求軍種分年籌獲套數併同往後修調為二○二四至二○二六年度分別為七十三套、四六九套及五四八套。

立法院預算中心調查，截至二○二五年六月底，因中科院產製通信機需額外向美申請ＪＩＴＣ認證，應於二○二四年交裝的七十三套通信機仍無法量產。中科院近日表示，國軍ＨＦ通信機送美方ＪＩＴＣ認證作業，中科院循軍購模式執行，美方已於二○二五年十一、十二月分別提供車載型、背負型及基地型認證報告，說明全數通過自動建鏈功能驗測，並符合美軍規範；原應於二○二四年交付七十三套背負型通信機，中科院已完成產製待解繳，後續將依專案期程及立法院預算審議情形，辦理量產交軍作業。