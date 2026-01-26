專家：美親自處理機敏情資 確保利益不受損

「聯合火力協調中心」由台美軍方共同進駐，專家研判，這項機制初期應從事聯合情報作業，合作掌握共軍特定侵台部署目標，我可藉此接收美方「聯合數位火力系統」情報，由美方協助我律定國軍反制攻擊計畫；美方同時也親自處理提供台灣機敏情資，並確保美方所提供武器系統與目標情報，不會損害美方利益。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，該中心位在國防部營舍建物內，而非在指揮作戰的衡山指揮所內，火力協調中心戰時應開設於衡山指揮所內，既然設在一般兵舍，現階段應屬台美聯合情報作業，主要是要掌握特定共軍部隊動態與部署，乃至於海上高價值目標，例如共軍兩棲打擊艦或船團等；掌握共軍特定單位部署與情資，據此律定攻擊目標清單。

他分析，這個中心存在目的即由台美實施聯合情報作業，合作掌握共軍特定目標動態，這是一開戰我方必須馬上發動攻擊的目標，這些動態情報也能協助掌握共軍是否有武力犯台跡象。國軍擔心共軍若發動攻擊，首波就會造成國軍C5ISR（ＡＩ輔助指揮管制系統）受損，因此要求部隊指揮官根據交戰守則「不待命執行接戰」；國軍事前會將火力協調中心所律定必須攻擊的共軍目標，先頒布到火力單位，由第一線指揮官決定是否發動攻擊。

揭仲也指出，美方也可藉此了解與影響我方對共軍攻擊目標與發動時機的選擇，確保美方所提供武器系統與情報，不會損害美方利益。因為國軍選定的攻擊目標，美軍不見得同意，或不同意用美製武器攻擊部分目標。

軍事專家蘇紫雲說，聯合火協中心的設置，可使國軍的火力投射效益最大化；實際編裝與指管鏈，外界雖不得而知，但很可能是比照美軍與北約目前的聯合火協模式，基本架構仍為「空陸一體戰」為核心概念，下轄火力單元則以長射距的M142海馬斯砲兵飛彈為主力，指管則為美陸軍的「火力指揮中心」為中樞，目標獲得則可接收不同載台的目標資訊形成「聯合數位火力系統」。

他也說，火協中心若預置友盟人員的席位，的確顯示台美有協同作業的可能；畢竟若可納收友盟軍隊的戰場情報，大幅提高聯合火協的目獲能力，縮短反應時間並就近分配海馬斯或其他特種飛彈。

蘇紫雲指出，以資訊公開的北約為例，二○二五年「雷霆匯聚」火力演習，參演單位橫跨四國三軍種，將多國異軍種不同感測器訊號整合轉譯為目標資訊，進行快速打擊；如同參演的美軍軍官所說，「速度決定一切，如果你慢，就會成為目標。如果你快，就能存活」。