國軍設聯合火力協調中心 台美聯合幕僚作業

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉以協調各軍種不對稱火力部署；且協調中心席位，有大批美國友盟人員所屬，台美傳已實施多次聯合幕僚作業。

國軍透過對美軍購、國造自製管道，採購大批火力單元，現役或即將接裝具備跨海長程打擊性能的彈種，包括隸屬特種飛彈的雄二Ｅ與雄隼增程型、從未曝光的雲峰高空高速巡弋飛彈、接裝中的海馬斯多管火系統的M57陸軍戰術飛彈（ＡＴＡＣＭＳ）。近期可望陸續接裝的岸置魚叉飛彈系統，在前進部署下，也能針對沿岸實施精準打擊。

上述各彈種主要射程範圍達七百至一千公里，但不管防空、反艦、對地，彈種繁多，武裝「刺蝟台灣」之餘，國軍因無軍用偵照衛星獲得遠程動態目標情資管道，對岸目標動態獲得一直是問題。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」明載，國防部作戰計畫次長室預計耗資近億元預算，分別實施聯合作戰指揮中心、聯合應變中心與分散指揮中心設施整修案，去年已完成一項「聯合火力協調中心」整建案。

據傳時鐘「倒數計時」

據了解，聯合火力協調中心位於大直營區內實施年度漢光演習電腦兵棋（ＪＴＬＳ）推演的「武藝館」內大禮堂，該空間過去用來實施漢光兵推後檢討會，去年實施改建成火力協調中心，據傳中心高掛一個電子鐘，倒數計時二○二七年一月一日，這是許多美方智庫宣稱中共有能力攻台時間點。相關人士多次目擊美方軍文人員出入這個火力協調中心，與國防部、參謀本部聯合作業，包括共軍近期圍台操演期間。

學者指出，台美新設置的聯合火力協調中心，我方在美方協助與「監督」下，藉由接收美軍「聯合數位火力系統」情資，台美合議律定攻擊計畫與目標，供國軍火力單元指揮官根據接戰守則接戰。

美軍被曝光參與國軍戰訓操演運作，聯合火力協調中心並非首例。國防部去年二月間實施漢光四十一號演習高階幹部圖上兵推，由國防部長顧立雄主持，美軍印太司令部聯五次長巴格倫少將就與會坐在顧立雄旁，其他席位也散見眾多美軍幹部。美軍頻繁出入武藝館，已是國防部內司空見慣的情形。但美軍在台，除美國在台協（ＡＩＴ）常駐安合組、聯絡組人員，包括特戰合作組或印太司令部人員在台，都是「出差」名義，半年一次輪調，並非常駐。

國防部：細節不便評論

記者詢問，聯合火力協調中心設立目的為何？以及我與友盟共同實施作業，是否意味恢復某種協防關係？國防部回應，國軍指揮所依據「聯合作戰指揮機制」，律定相關編組開設及作業職掌，相關細節涉作戰安全，不便評論；國軍涉外軍事交流合作，均依年度計畫執行，細節援例沒有說明。